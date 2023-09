Έπεσε η θερμοκρασία στη Φλώρινα - Άναψαν οι ξυλόσομπες Ελλάδα 14:07, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πολλοί είναι αυτοί που έβαλαν μπρος τις ξυλόσομπες, τα τζάκια και τους λέβητες, καθώς ο υδράργυρος δείχνει ήδη μονοψήφιους αριθμούς