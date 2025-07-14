Γρ. Λέων στον ΣΚΑΪ: Η Μουρτζούκου αποδέχεται ότι ο Παναγιωτάκης δεν έφυγε από ιατροπαθολογικά αίτια

Για το γεγονός πως η Ειρήνη Μουρτζούκου εμπλέκει τη μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη στο θάνατο του παιδιού της, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, λέγοντας πως αυτό «μας επιβεβαιώνει πως υπάρχει έγκλημα».

Όπως σχολίασε αρχικά ο κ. Λέων: «Φαίνεται πως έχει αντιληφθεί και η ίδια ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Όσον αφορά από ιατροδικαστικής απόψεως, δεν μας εξέπληξε. Φαντάζομαι πως όταν λέει ότι κάποιος άλλος έχει κάνει κακό στο παιδί, καταρχάς αποδέχεται ότι ο Παναγιωτάκης δεν έχει φύγει από παθολογικά αίτια. Άρα ιατροδικαστικά νομίζω μας επιβεβαιώνει ότι μιλάμε για ακόμη ένα έγκλημα, ακόμη μια ανθρωποκτονία. Οπότε νομίζω πως είμαστε στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την επιστήμη.Το θέμα είναι πως πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της τριμελούς επιτροπής (για το πόρισμα για τον Παναγιωτάκη)».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Λέων, το πόρισμα που αναμένεται δεν μπορεί να δείξει ποιος μπορεί να έκανε κακό στο παιδί καθώς στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις καταθέσεις, βρισκόταν τόσο η 25χρονη που ομολόγησε πως δολοφόνησε 3 βρέφη και τη μικρή της αδερφή, όσο και η μητέρα του παιδιού, Πόπη.

«Ακόμα και αν μέσα στο πόρισμα υπάρξει ένας προσδιορισμός χρονικός για το πότε συνέβη ο θάνατος, το γεγονός πως υπάρχουν μέσα στο σπίτι δύο άτομα, ο ιατροδικαστής δεν έχει τρόπος να διακρίνει τον δράστη. Ακόμα και όταν ολοκληρωθεί αυτό το πόρισμα και αποδοθεί εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει επιστημονικά δυνατότητα να πούμε ότι το ένα χέρι ή το άλλο ή και τα δύο κάνανε αυτή την πράξη. Είναι πολύ σημαντικό το έργο των προανακριτικών αρχών και της ανάκρισης, το οποίο θα συγκρίνει τις καταθέσεις και κυρίως τι λένε οι δύο κοπέλες που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Αυτή που θα λέει τα γεγονότα έτσι όπως φαίνονται και ταιριάζουν και με τα ιατροδικαστικά δεδομένα και με τα υπόλοιπα, εκεί θα αποδοθεί και η αλήθεια», τονίζει ο ιατροδικαστής.

Παράλληλα, επισημαίνει πως «τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είμαι βέβαιος πως είχαν μελετήσει πολύ καλά την Μουρτζούκου. Έχουμε παραδείγματα και από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, στην Αμερική υπήρχε ένας κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος για να εκδικηθεί με κάποιο τρόπο την μητέρα του, έκανε δεκάδες φόνους και τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε».

Για την ιατροδικαστική Πατρών η οποία βρίσκεται σε αναστολή, ο κ. Λέων είπε πως έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και πολλοί πολίτες αμφισβητούν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ζητώντας επαναξιολόγηση.

«Έχω και προσωπική γνώση υποθέσεων που έχουν προσέλθει και σε μένα και σε άλλους συναδέρφους για να επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα. Εάν έχουμε δεδομένα, ιστολογικές εξετάσεις, τοξικολογικές, προφανώς μπορούμε να επαναξιολογήσουμε με αρκετή ασφάλεια. Εάν δεν υπάρχουν ευρήματα, όταν δεν έχουμε κάπου να επανελέγξουμε, είναι δύσκολο. Με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, πάρα πολύς κόσμος, όχι μόνο στους βρεφικούς και παιδικούς θανάτους, έχει προβληματισμό.

Μέχρι το 2022, για τη δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και για όλη την Πελοπόννησο, υπήρχαν δύο ιατροδικαστές και ένας στην Κόρινθο. Μετά το 2022 διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε σε κάποιες υπηρεσίες ο πληθυσμός, άρα είναι μια δύσκολή συνθήκη. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το υπουργείο πρέπει να επαναστελεχώσει και να θέσει σε σωστές βάσεις την υπηρεσία», καταλήγει ο κ. Λέων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.