Στις φυλακές Κορυδαλλού η Ειρήνη Μουρτζούκου - Εικόνες και βίντεο από τη μεταγωγή της

Στη VIP πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού η 25χρονη - Θα βρίσκεται σε διπλανά κελιά με τη Ρούλα Πισπιρίγκου και τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου

ειρηνη μουρτζουκου

Κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού είναι από σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της στην ανακρίτρια της Πάτρας, μέσω υπομνήματος, για τρεις ανθρωποκτονίες βρεφών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας φίλης της.

ειρηνη μουρτζουκου

Λίγο μετά τις 11:30 η 25χρονη έφυγε από τον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ και με συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό, όπου συγκεντρωμένο πλήθος την «υποδέχτηκε» με αποδοκιμασίες. 

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη μεταγωγή της:

Σε διπλανά κελιά με την Πισπιρίγκου και τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η Ειρήνη Μουρτζούκου θα κρατείται στο VIP κελί του σωφρονιστικού ιδρύματος, στο οποίο βρίσκεται στο ισόγειο. Συγκρατούμενες, στα διπλανά κελιά είναι η Ρούλα Πισπιρίγκου και η μητέρα του 3χρονου Άγγελου από την Κρήτη, που βασανίστηκε μέχρι θανάτου.

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται να δυσανασχέτησε για τη μεταφορά της 25χρονης στην πτέρυγά της, λέγοντας «γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ; Τι σχέση έχω εγώ με αυτές; Εγώ δεν σκότωσα τα παιδιά μου.

