Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η βαριά συντήρηση (Heavy Maintenance Check) του αεροσκάφους Cessna Citation-X C750, το οποίο ανήκει στη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της ΥΠΑ, αποτελούμενο από μηχανικούς αεροσκαφών κατηγοριών B1, B2 και C, ενώ η ΜΠΜ είναι οργανισμός πιστοποιημένος κατά EASA Part-145 και Part-CAMO, με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας. Το πακέτο εργασιών περιλάμβανε τη δεκαετή προγραμματισμένη συντήρηση, καθώς και όλες τις περιοδικές εργασίες (ετήσια, διετής και πενταετής), μεταξύ των οποίων:

Σύστημα προσγείωσης,

Σύστημα ελέγχου πτήσης,

Σύστημα καυσίμων,

Υδραυλικά συστήματα,

Κινητήρες & APU,

Σύστημα συμπίεσης ατράκτου,

Ηλεκτρονικά συστήματα (Avionics) &

Θάλαμος διακυβέρνησης και καμπίνα επιβατών.

Ο Διοικητής της ΥΠΑ, κ. Γιώργος Σαουνάτσος, επισκέφθηκε δύο φορές το αεροσκάφος και το τεχνικό προσωπικό της Μονάδας Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) κατά τη διάρκεια της δίμηνης συντήρησης, όντας ο ίδιος αεροναυπηγός μηχανικός. Με την παρουσία του επιβεβαίωσε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας, αναδεικνύοντας την υψηλή τεχνογνωσία και την οργανωτική επάρκεια του τεχνικού προσωπικού της ΜΠΜ.

Η ΥΠΑ αποτελεί έναν από τους ελάχιστους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας παγκοσμίως που διαθέτει ιδιόκτητο αεροσκάφος και εξειδικευμένη μονάδα για «Από Αέρος Ελέγχους» (ΑΑΕ) των διαδικασιών και συστημάτων αεροναυτιλίας. Το αεροσκάφος είναι το Cessna Citation-X C750 – το ταχύτερο business jet στον κόσμο – ειδικά διασκευασμένο για τον συγκεκριμένο ρόλο. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται, εκτός από τις εσωτερικές ανάγκες της ΥΠΑ, και στην Πολεμική Αεροπορία καθώς και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, το αεροσκάφος πραγματοποίησε επιτυχώς απαιτητική δοκιμαστική πτήση αποδοχής (acceptance flight), κατά την οποία ανήλθε στο μέγιστο επιχειρησιακό του ύψος, φτάνοντας τα 50.000 πόδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.