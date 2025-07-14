Λογαριασμός
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εργασιών

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Αγίου Κοσμά, από τις 22:00 έως τις 06:00,  εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα το βράδυ, Δευτέρα 14 Ιουλίου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

