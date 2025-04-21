Ακρωτηριάστηκε σε δύο δάχτυλα ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, αφού κροτίδα «έσκασε» στα χέρια του.

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρό τραυματισμό υπέστη τα ξημερώματα ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, ενώ συμμετείχε σε παραδοσιακό γλέντι στα Τριπόταμα Αχαΐας.

Όπως αναφέρει το patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ο μουσικός διακομίστηκε εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να διακομισθεί εκ νέου, στο ΚΑΤ, στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.