Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Σε ποιους δρόμους σημειώνονται καθυστερήσεις

Μικρές καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, στο ρεύμα προς Αθήνα - Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  

Ξεκινάει σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Μικρές μέχρι στιγμής καθυστερήσεις σημειώνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κίνηση ξεκινά από τα διόδια στο Βέλο και φτάνει μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας, ανά τμήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αφιδνών
 

