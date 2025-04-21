Ξεκινάει σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Μικρές μέχρι στιγμής καθυστερήσεις σημειώνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κίνηση ξεκινά από τα διόδια στο Βέλο και φτάνει μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας, ανά τμήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αφιδνών.



Πηγή: skai.gr

