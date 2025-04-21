Τη θλίψη του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εκφράζει με συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει: «Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και Αρχηγό του κράτους του Βατικανού, Πάπα Φραγκίσκο, έναν θρησκευτικό ηγέτη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και συγκίνησε με το παράδειγμά του, ένα παράδειγμα ταπεινότητας, απλότητας και καλοσύνης, εκατομμύρια ανθρώπους σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ενσάρκωσε την χριστιανική αγάπη, χωρίς διακρίσεις, προς τους αδύναμους και τους αδικημένους όπου γης.

Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε δύο φορές την Ελλάδα, το 2016 και το 2021, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο, κληρονομιά της ανθρωπότητας, και τόπο πάνω στον οποίο χτίστηκαν τα θεμέλιά της». Απέδωσε οφειλές στον ελληνικό πολιτισμό, χωρίς τον οποίο, όπως είπε, «δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τόσες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, ούτε να ικανοποιήσουμε πολλά εσωτερικά ερωτήματα για τη ζωή, την αγάπη, τον πόνο και τον θάνατο».

Ο σεβασμός του για την αρχαία ελληνική κληρονομιά εκδηλώθηκε και με την απόδοση, το 2023, τριών θραυσμάτων του Παρθενώνα από τα Μουσεία του Βατικανού στον τόπο που γεννήθηκαν, μια σπουδαία πνευματική χειρονομία, που κατέδειξε ότι ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον διάλογο και τη φιλότητα μεταξύ λαών, θρησκειών και εκκλησιών.

Φιλάνθρωπος, μεταρρυθμιστής, λάτρης και υπερασπιστής της αληθείας, ο Πάπας Φραγκίσκος επηρέασε εις βάθος τις συνειδήσεις. Το παράδειγμά του θα εξακολουθήσει να εμπνέει και να καθοδηγεί στις δύσκολες στιγμές που διάγει σήμερα η ανθρωπότητα».

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην ελληνική κοινότητα των Καθολικών εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

«Οι πιστοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θρηνούν την απώλεια του θρησκευτικού ηγέτη τους και οι απανταχού Χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος τους. Μαζί τους και κάθε πολίτης της Γης που πιστεύει στην ειρήνη, στη φιλία και στην αλληλεγγύη. Αξίες στις οποίες αφιέρωσε και τη δική του ζωή και δράση ο Πάπας Φραγκίσκος.

Αυτές τις ώρες, η σκέψη μας στρέφεται στο ανά τον κόσμο ποίμνιο του Βατικανού. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στην ελληνική κοινότητα των Καθολικών προς την οποία εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Μακάρι η παρακαταθήκη της συνεννόησης και της αγάπης που αφήνει ο Πάπας Φραγκίσκος να βρει την καλύτερη συνέχεια» .

ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδεσε το όνομά του με την αγάπη για τους πιο αδύναμους

Τη βαθύτατη λύπη του για την εκδημία του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκου, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ:

«Πολυσχιδής προσωπικότητα, πολύ αγαπητός σε ολόκληρο τον κόσμο, γνωστός και ως “Πάπας των φτωχών”, συνέδεσε το όνομά του με την ακατάβλητη αγάπη του για τους φτωχότερους και τους περιθωριοποιημένους, τους πιο αδύναμους αυτής της γης.

Στην Ελλάδα, για την οποία έτρεφε μεγάλο ενδιαφέρον, γίναμε μάρτυρες του ανθρωπισμού και της τρυφερότητας που πρέσβευε, κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεών του, όταν επέλεξε να βρεθεί σε προσφυγικούς καταυλισμούς και να αναδείξει την τραγωδία της προσφυγικής κρίσης, στέλνοντας ένα πανανθρώπινο μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης και συγχαίροντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση του προσφυγικού ρεύματος λόγω του πολέμου στη Συρία. Εξήρε μάλιστα δημόσια τη φράση του Αλέξη Τσίπρα “Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από τις συμφωνίες”.

Ο Πάπας Φραγκίσκος υιοθέτησε έναν καθαρό λόγο, τόσο για τον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας, όσο και για ό,τι θεωρούσε λάθος, μη διστάζοντας να στηλιτεύσει πολιτικές επιλογές, πρόσωπα και καταστάσεις που έκρινε ότι έρχονταν σε αντίθεση με τις αξίες που πρέσβευε.

Τα μηνύματα και οι ενέργειές του για την παγκόσμια ειρήνη, το προσφυγικό ζήτημα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη θέση της γυναίκας στην εκκλησία, την ενδοοικογενειακή βία, ανέδειξαν τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της πραότητας.

Ήταν ακέραιος, ταπεινός, αλλά και ένας τολμηρός εκκλησιαστικός ηγέτης που προώθησε αλλαγές και αφιερώθηκε στον άνθρωπο, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και θρησκεία».

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα συλλυπητήριά στους πιστούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Τσίπρας: Επέλεξε να γίνει η φωνή όσων δεν έχουν φωνή

Τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του «στους απανταχού Χριστιανούς και όχι μόνο» για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου από την επίσκεψή του στη Μόρια, κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης το 2016, όταν και οι δυο τους είχαν συναντηθεί.

Στο κείμενό του, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον Πάπα Φραγκίσκο ως έναν πνευματικό ηγέτη που «επέλεξε να είναι κάτι παραπάνω από όσα σημαντικά προσέδιδαν τα αξιώματά του:

Επέλεξε να γίνει η φωνή όσων δεν έχουν φωνή, των φτωχών και των κατατρεγμένων. Με το έργο και τη διακονία του, ανέδειξε έμπρακτα την ανάγκη για ειρήνη, αλληλεγγύη και διαθρησκευτικό διάλογο, ακόμη και όταν χρειάστηκε να πάει κόντρα στις αποφάσεις των ισχυρών» σε θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την κλιματική κρίση και τις ανισότητες, τη σύγκρουση με τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία αλλά και το προσφυγικό.

«Η φωνή του που σήμερα σίγησε, θα λείψει από την ανθρωπότητα, ιδίως σε μια εποχή που το άδικο, η απληστία και το μίσος ντύνονται πολλές φορές με τα ιερά άμφια της πίστης ή εμφανίζονται από πολλούς ως φυσικό φαινόμενο», ανέφερε.

Δένδιας: Χαρακτηριζόταν από ταπεινοφροσύνη και αγάπη για τον άνθρωπο

Ο Πάπας Φραγκίσκος χαρακτηριζόταν από ταπεινοφροσύνη και αγάπη για τον άνθρωπο. Χαρισματική προσωπικότητα, μπόρεσε να αντιληφθεί, ως προερχόμενος από τη Λατινική Αμερική, την ανάγκη αντιμετώπισης των τεράστιων κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας.

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Διατηρούσε σεβασμό για την Ορθοδοξία και ήταν φίλος της Ελλάδας, ενώ η συζήτηση μαζί του αποτελούσε εμπειρία» υπογράμμισε.

«Mε δέχθηκε στο Βατικανό ως υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας και οργάνωσα την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα. Η επιστολή που είχε την καλοσύνη να μου αποστείλει, αποτελεί κειμήλιο της ταπεινοφροσύνης του» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στη Ρωμαιοκαθολική Χριστιανοσύνη» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

