Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, που βρίσκεται επί της οδού Παπακωνσταντίνου στο Μαρκόπουλο, σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ένα άγνωστο άτομο, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στην επιχείρηση και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησε την υπάλληλοπου βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Στη συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.