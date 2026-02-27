Λογαριασμός
Μοσχάτο: Συνελήφθη 33χρονος που είχε μέσα στο ΙΧ του πιστόλι και χειροβομβίδα-ρέπλικα

Ο 33χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών

χειροβομβίδα

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Μοσχάτου, ένας 33χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Μοσχάτου εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 33χρονο και μετά από έρευνα εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα,
  • 10 φυσίγγια,
  • 2 μαχαίρια,
  • το χρηματικό ποσό των 7.575 ευρώ,
  • χειροβομβίδα-ρέπλικα,
  • 2 καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών και
  • 3 κουτάλια με υπολείμματα ουσίας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου - Ταύρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

