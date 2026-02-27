Ασλανίδης για βίντεο Καρυστιανού: Νομίζω ήταν λάθος, σοκαρίστηκαν οι γονείς

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, μίλησε για το «μήνυμα» των φετινών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τα 3 χρόνια από το «μοιραίο» δυστύχημα ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας πως όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν και δεν τους άρεσε.

«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά ο πρόεδρος. Όλοι είμαστε, πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα «σπρώξουμε» τη Δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο», είπε αρχικά μιλώντας στο Mega

Και συνέχισε ο κ. Ασλανίδης: «Έχω απογοητευτεί από τον τρόπο που έγινε η ανάκριση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και δεν έγινε γιατί ό,τι στοιχεία πήγαιναν στον ανακριτή, πήγαιναν μόνο από εμάς. Δεν υπήρχε καμία έρευνα. Αλλοιώθηκε το τοπίο εκεί στις 6 μέρες. Έφυγαν πάρα πολλά κρίσιμα στοιχεία. Και όλα αυτά, τους πρώτους 6 μήνες δεν ακούγονταν τα Τέμπη και τρέχαμε 15-20 άνθρωποι για να μαζεύουμε στοιχεία, για να πηγαίνουμε στη Λάρισα, να προσπαθούμε να βρούμε τον Αγοραστό, να μας δώσει απαντήσεις, να στέλνουμε εξώδικα στον Αγοραστό, τι έγινε τότε, και ξεκίνησε όλο αυτό και όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά κάναμε μία μήνυση και πήγε στη Βουλή και πήγε η Μαρία Καρυστιανού στην Εξεταστική, εκεί πραγματικά αποκαλύφθηκε και τα έβγαλε όλα στη φόρα. Εκεί ξεκίνησε το κουβάρι να ξετυλίγεται με τα Τέμπη. Από τη δίκη περιμένουμε αυτοί που είναι, ειδικά για κακουργήματα, να φάνε ισόβια. Για τη διαδικασία, περιμένουμε να κάνει η δικαστικοί που έχουν κληρωθεί, να κάνουν αυτό που πρέπει, που έχουν ορκιστεί να κάνουν δηλαδή το αυτονόητο».

Ασλανίδης: «Θα αφήσω να συλήσουν πάλι το παιδί μου; Δεν πιστεύω ότι υπήρχε καν «υπόλειμμα» στο φέρετρο»

«Τώρα αυτή τη στιγμή είναι του Τριαντόπουλου που είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε πού θα πάει, αν πάει Δικαστικό Συμβούλιο, αν θα ξαναγυρίσει πίσω στη Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τον Καραμανλή», συμπλήρωσε ο κ. Ασλανίδης ενώ για τις εκταφές είπε: «10 οικογένειες έχουν ζητήσει εκταφή. Βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και λέει ψέματα συνεχώς. Από ό,τι ξέρω έχουν αποσυρθεί οι περισσότεροι. Όχι όμως εντελώς. Έχουμε προσφύγει στα συμβούλια, περιμένουμε τις αποφάσεις. Γιατί ζητάμε να γίνει αυτό που μας είχε πει εξαρχής ο κύριος Τσόγκας στη Λάρισα ο εισαγγελέας και η κυρία Παπαϊωάννου, ότι θα γίνουν όλα. Και χημικές εξετάσεις, όλα. Είχαμε υποδείξει ιδιωτικά εργαστήρια του εξωτερικού για εμάς και πανεπιστήμια που μπορεί να πάει μόνο το κράτος, που συνεργάζονται και με την Ιντερπόλ, για να πάει και η Ελληνική Αστυνομία. Γιατί σε εξετάσεις απάντησαν, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης και των Αθηνών και της Κομοτηνής, ότι δεν μπορούν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Και έρχεται αυτή η διάταξη, να μην τη χαρακτηρίσω, της προηγούμενης Δευτέρας, και λέει “αποφασίζουμε, πάτε για εκταφή μόνο για DNA και μόνο για τοξικολογικές”, όπως έγιναν στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας οδηγούσαν το τρένο; Είχαν πιει αλκοόλ ή είχαν πάρει ναρκωτικά; Μόνο γι’ αυτά τα δύο πράγματα; Και διατάσσει “της εκταφής να γίνουν άμεσα”, όπως και για μένα την έβαλαν 3 Μαρτίου. Θα αφήσω εγώ να συλήσουν πάλι το παιδί μου, όπως κάνανε στα Τέμπη; Που εγώ πιστεύω δεν είναι καν μέσα στο φέρετρο υπόλειμμα του παιδιού μου. Κι όπως και για πολλά, και ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της ώρας να τα πούμε. Και θα τους αφήσω να κάνουν μόνο αυτό για DNA κι αν έχει πάρει ναρκωτικά, έχει πιει αλκοόλ;. Οι εκταφές έχουν οριστεί, αλλά εμείς έχουμε προσφύγει».

«Όσοι γονείς είδαν το βίντεο της Καρυστιανού σοκαρίστηκαν – Νομίζω ήταν λάθος»

Στη συνέχεια ο κ. Παύλος Ασλανίδης μίλησε για τη Μαρία Καρυστιανού και το σποτ που έβγαλε για τα Τέμπη με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο των 3 χρόνων.

«Ήμασταν χθες στην Καισαριανή και ευχαριστούμε τον δήμαρχο, για ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών και μια ονομασία μιας οδού. Όσοι γονείς ήταν εκεί και είχαν πληροφορηθεί αυτό το βίντεο, σοκαρίστηκαν. Δεν τους άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές οι εικόνες. Δεν ξέρω αν πήρε άδεια ή αν είχαν ερωτηθεί οι συγγενείς. Πάντως και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί. Είδα χθες το όνομα του γιου μου γραμμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα. Όχι τώρα να βλέπεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ήταν λάθος. Ήδη ο κύριος Ψαρόπουλος στη δίκη για τα βίντεο, λύγισε, που ήταν μάρτυρας. Πέντε μέρες στεκόταν εκεί πέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Λύγισε», υπογράμμισε ο κ. Ασλανίδης.

Για την απόφαση της Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική: «Εμείς συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός άμα θέλει να πολιτευτεί. Εγώ το έχω ξαναπεί, το timing δεν ήταν το καλύτερο για να γίνει, γιατί ξεκινούν τα δικαστήρια. Και αν ήθελε κάτι να κάνει, έπρεπε να το κάνει ή λίγο πριν τις εκλογές ή να είχαν τελειώσει τα δικαστήρια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν καταφέρει κάτι, δεν το γνωρίζω. Και αν τελικά γίνει και κόμμα, γιατί μιλάμε για κόμματα και κόμματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Μιλάμε για κάτι που δεν υφίσταται».

«Η πλειοψηφία των συγγενών όντως δε βρίσκει έκφραση μέσα από αυτό το κόμμα. Μόνο ένας-δύο ανθρώπους ξέρω που είναι καλοπροαίρετοι και λένε ‘μήπως πετύχει και κάνει και κάτι», αλλά η πλειοψηφία είναι με τη λογική. Δεν ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα λίγο πριν ξεκινήσει το δικαστήριο. Ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ να το κάνεις λίγο πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια. Είναι σαν να παρατάς τη μάχη», συμπλήρωσε ο κ. Ασλανίδης.

«Δεν πίστευα ότι προχωρούσε στη δημιουργία κόμματος η Μ. Καρυστιανού – Βουλευτής της ΝΔ φέρεται να έκανε την καταγγελία στο ΣΔΟΕ»

«Για το κόμμα, ο έχουμε συζητήσει πολλές φορές ως υποθετικό σενάριο, έτσι; Όχι μόνο με τη Μαρία. Και ο Δημήτρης Πλακιάς με πήρε, “ρε συ να πάμε να κάνουμε ένα κόμμα εκεί κτλ.», αυτά είναι όλα από την οργή, από το ότι περνάει ο καιρός και δε γίνεται τίποτα. Αλλά ήταν υποθετικές συζητήσεις. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακούγαμε ότι είχε κάποιες επαφές στην Αθήνα αλλά δεν πίστευα ότι θα κάνει αυτό το βήμα. Τα οικονομικά του συλλόγου είναι μια χαρά. Ξαφνικά έρχεται το ΣΔΟΕ σε έναν σύλλογο στα δύο χρόνια να κάνει έλεγχο. Ήρθε δυο μέρες μετά που ανακοίνωσε η Μαρία ότι θα κατέβει στην πολιτική. Ήταν στοχευμένο ό,τι και να λέμε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά για το ποιος έκανε την καταγγελία από ό,τι ξέρω είναι ένας βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη. Ένας βουλευτής της ΝΔ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν είναι σίγουρο, αλλά το ξέρω. Όλα είναι τακτοποιημένα αναφορικά με τα οικονομικά. Πολλά ακούγονται και ακούστηκαν και 2,5 εκατομμύρια για τη συναυλία, ακούστηκαν τρελά πράγματα. Η συναυλία ήταν 37.500 τα εισιτήρια, όλα γίναν νόμιμα. 15 ευρώ ήταν το εισιτήριο, σχεδόν 240.000 ήταν τα έξοδα, πληρώθηκε κόσμος. Και επειδή ακούστηκε ότι παραχωρήθηκε δωρεάν το Καλλιμάρμαρο, πληρώσαμε 9 χιλιάρικα στην Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλα 8 στην Αρχαιοτήτων που το διαχειρίζεται. Και αυτά τα χρήματα θα διατεθούν και για να γίνουν και εξετάσεις..», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ασλανίδης.

«Να μη γίνουν επεισόδια»

Τέλος, ο κ. Ασλανίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για τις συγκεντρώσεις.

«Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω και είναι επειδή είναι μέρα μνήμης και έγιναν αυτά τα επεισόδια πέρυσι, θέλω όσοι κατέβουν κάτω να μην έχουν πρόθεση να κάνουν επεισόδια. Πρέπει να σεβαστούν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι μέρα μνήμης. Η συγκέντρωση είναι 12 η ώρα στο Σύνταγμα και παντού. Όσο και να περιφρουρήσεις κάτι, αν ο άλλος έρθει να κάνει, θα το κάνει», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

