Ελ. Βενιζέλος: Γυναίκα σκοτώθηκε πέφτωντας από την σκάλα, κατά την αποβίβαση

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (27/02) στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με μια 67χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της μετά από πτώση κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες έφτασε με νυχτερινή πτήση από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της από την αεροπορική εταιρεία έπεσαν από ενάμιση μέτρο ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο και γιατρό που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Πληροφορίες θέλουν τη γυναίκα να είχε ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ιστορικό υγείας.

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Ο συνοδός της γυναίκας τραυματίστηκε ελαφριά.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

