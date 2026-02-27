Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμου το οποίο φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας ενός 17χρονου στην περιοχή του Λουτρακίου προχώρησε η αστυνομία, λίγες ώρες μετά την τραγωδία και τον θάνατο του παιδιού, αλλά και τον τραυματισμό ενός 19χρονου, η υπόθεση του οποίου φέρεται επίσης να σχετίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος στο Λουτράκι, είναι επίσης 17 ετών. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί και να καλύψει τα ίχνη του.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του 17χρονου φερόμενου δράστη:

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, κατάφερε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου και εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, το πρωί της Παρασκευής, από τον αδερφό του.

Ο αδερφός του μετέφερε εσπευσμένα το βαριά πληγωμένο παιδί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες από το συμβάν.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν αρκετά άτομα για ανάκριση, ορισμένα εκ των οποίων φέρονται να συμμετείχαν ή να παρακολουθούσαν το περαστατικό. Τον δράστη φέρεται να κατονόμασε ο 19χρονος που νοσηλεύεται με τραύμα -επίσης- από μαχαίρι.

Δείτε βίντεο από τις προσαγωγές που προηγήθηκαν:

Πηγή: skai.gr

