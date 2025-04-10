Τραγωδία σημειώθηκε στο Μοσχάτο, με μια ηλικιωμένη να εντοπίζεται νεκρή σε οικία, επί της οδού Θερμοπυλών, μετά από φωτιά.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 8:20 το πρωί της Πέμπτης για πυρκαγιά σε διπλοκατοικία, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν νεκρή την ηλικιωμένη στον ισόγειο χώρο.
Η άτυχη γυναίκα έφερε εγκαύματα στο σώμα της, ενώ η φωτιά δεν είχε επεκταθεί.
Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.