Τραγωδία στο Μοσχάτο: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε οικία

Η άτυχη γυναίκα έφερε εγκαύματα στο σώμα της - Η Πυροσβεστική ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς 

Πυροσβεστική

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μοσχάτο, με μια ηλικιωμένη να εντοπίζεται νεκρή σε οικία, επί της οδού Θερμοπυλών, μετά από φωτιά

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 8:20 το πρωί της Πέμπτης για πυρκαγιά σε διπλοκατοικία, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν νεκρή την ηλικιωμένη στον ισόγειο χώρο

Η άτυχη γυναίκα έφερε εγκαύματα στο σώμα της, ενώ η φωτιά δεν είχε επεκταθεί. 

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. 

