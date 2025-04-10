Τραγωδία σημειώθηκε στο Μοσχάτο, με μια ηλικιωμένη να εντοπίζεται νεκρή σε οικία, επί της οδού Θερμοπυλών, μετά από φωτιά.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 8:20 το πρωί της Πέμπτης για πυρκαγιά σε διπλοκατοικία, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν νεκρή την ηλικιωμένη στον ισόγειο χώρο.

Η άτυχη γυναίκα έφερε εγκαύματα στο σώμα της, ενώ η φωτιά δεν είχε επεκταθεί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

