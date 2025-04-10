Ληστεία με την απειλή μαχαιριού διέπραξε, το πρωί, ένας 43χρονος σε καφέ στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Η λεία του ήταν 150 ευρώ, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό του.

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα και επιστράφηκαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

