Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε καφέ – Συνελήφθη άμεσα ο δράστης

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού διέπραξε το πρωί ένας 43χρονος σε καφέ, στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού 

περιπολικο

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού διέπραξε, το πρωί, ένας 43χρονος σε καφέ στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Η λεία του ήταν 150 ευρώ, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό του.

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα και επιστράφηκαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία Θεσσαλονίκη σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark