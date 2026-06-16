Με τέσσερα άρθρα του Συντάγματος, τα οποία εντάσσονται στην ενότητα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν περιληφθεί στην πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 5 του Συντάγματος (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) ή του άρθρου 5Α (Δικαίωμα στην πληροφόρηση) ή προσθήκη νέου άρθρου, ως άρθρο 5β, του άρθρου 14 (Ελευθερία του Τύπου) και του άρθρου 15 (κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση).

Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι η πρόταση αναθεώρησης αποσκοπεί να παρέμβει προς τον σκοπό βελτίωσης των διατάξεων όπου το υφιστάμενο συνταγματικό κείμενο δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του σήμερα, όπως στην ανάγκη των σύγχρονων τεχνολογικών δεδομένων και διαχείρισης των μεγάλων προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην πρότασή της προτείνει ειδικώς αναθεώρηση του άρθρου 5 ή του 5Α ή ένα νέο άρθρο 5β στο οποίο θα ορίζεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Προτείνει, επίσης, αναθεώρηση των άρθρων 14 και 15, για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Ακόμη, προτείνει προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.

Η ενότητα που θα συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θέτει, ωστόσο, εκ των πραγμάτων, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και άλλα ζητήματα που αναμένεται να θιγούν από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή αν εν τέλει κοινωνικά δικαιώματα έχουν όλες οι ομάδες του πληθυσμού ή την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσδιορισμού, την πρόσβαση στην υγεία, την ελευθερία και ανεξαρτησία του Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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