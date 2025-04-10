Τραγωδία στην Αγριά Βόλου, σε θερμοκήπιο, όπου βρέθηκε απαγχονισμένος από συνάδελφό του 55χρονος εργαζόμενος, πατέρας τριών παιδιών.

Ο 55χρονος θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο για φωτιά που ξέσπασε στο θερμοκήπιο που εργαζόταν, η οποία προκάλεσε ζημιές 10.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο θερμοκήπιο είχε καταστραφεί και από τις πλημμύρες του 2023 και η φωτιά ήταν και η χαριστική βολή, σύμφωνα με το gegonota.news.gr.

Ο 55χρονος, άνθρωπος που είχε μόνο φίλους, εργατικός και συνεπής θεώρησε για άγνωστο λόγο, πως αυτός ήταν υπεύθυνος της νέας καταστροφής και δεν το άντεξε.

Λίγες ώρες μετά την χθεσινή πυρκαγιά και ενώ είχε αποχωρήσει η Πυροσβεστική έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο συνάδελφός του τον βρήκε νεκρό στις 8 βράδυ, λίγες ώρες μετά την πυρκαγιά, ενώ κατέρρευσε ψυχολογικά και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

*Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.