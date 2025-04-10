Λογαριασμός
Καταγγελία στον ΣΚΑΪ 100.3: Περιπέτεια για μαθητές σε εκδρομή στην Αγγλία από την απεργία στα αεροπλάνα 

Μία Οδύσσεια θα περάσουν 10 μαθητές φροντιστηρίου από την Πρέβεζα, προκειμένου να επιστρέψουν στο σπίτι τους 

AEROPLANO

Περιπέτεια για 10 μαθητές φροντιστηρίου αγγλικών από την Πρέβεζα που πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή στο Λονδίνο και επρόκειτο να επιστρέψουν χθες. 

Ωστόσο, λόγω της χθεσινής γενικής απεργίας, στην οποία συμμετείχαν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής τους και παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στην Αγγλία. 

Σύμφωνα με συγγενή μαθητή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αρχικά, η αεροπορική εταιρία τους είπε ότι επόμενη πτήση που έχει ελεύθερες θέσεις είναι στις 22 Απριλίου. 

Τελικά, μετά από μεγάλη αναστάτωση, βρέθηκε λύση. 

Αύριο Παρασκευή, μαθητές και καθηγητές θα επιστρέψουν στην Ελλάδα με πτήση της ίδιας εταιρείας μέσω νότιας Ιταλίας.

Θα αποβιβαστούν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, για να περάσουν ακτοπλοϊκώς απέναντι στην Ηγουμενίτσα και από εκεί πια θα ταξιδέψουν οδικώς στην Πρέβεζα. 

Πηγή: skai.gr

