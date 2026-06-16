Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό φονικό μάνας – γιου στον Λόγγο Αιγίου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει και πάλι ο μάρτυρας – κλειδί και φίλος του ζευγαριού που έφτασε πρώτος εκεί, ενώ αναμένονται και οι αναλύσεις στα κατασχεθέντα πειστήρια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και ο 65χρονος σύζυγος του θύματος, που κρατείται ως ο βασικός ύποπτος συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν έχει αλλάξει στάση ο 65χρονος Ιταλός, συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και μάλιστα ενώπιον της ανακρίτριας έδειξε ότι η 54χρονη με τον γιο της φαίνεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν. Ήταν μια εκδοχή την οποία έδινε τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα αυτό το οποίο φέρεται να υποστηρίζει είναι ότι η γυναίκα είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και πιθανόν αυτό να οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, σημείο κλειδί για τους αστυνομικούς θεωρείται η σκηνή του εγκλήματος και αυτό γιατί υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος, στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί.

Και σε αυτό, άπλετο φως αναμένεται να ρίξει η κατάθεση του φίλου του Ιταλού, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτασε στο σημείο. Ο Ιταλός πήρε τηλέφωνο το φίλο του πριν την αστυνομία, ακριβώς να πάει στο σπίτι για να δει τι έχει γίνει.

Έτσι η αναλυτική καταγραφή και το τι είδε ο φίλος του Ιταλού μέσα στο σπίτι, θεωρείται από τους αστυνομικούς πολύ σημαντικό στοιχείο και γι αυτό το λόγο αναμένεται να τον καλέσουν προκειμένου να καταθέσει εκ νέου στοιχεία για την υπόθεση αυτή, προκειμένου να δουν για το πώς έχει σκηνοθετηθεί κατά την αστυνομία, ο τόπος του εγκλήματος, μιας και φαίνεται ότι έχουν βρεθεί στίγματα από αίματα σε διάφορα σημεία, τα οποία κάποιος επιχείρησε στη συνέχεια να σβήσει, να τα καθαρίσει με υλικά τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν βρεθεί.

Πηγή: skai.gr

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