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Ζελένσκι: Πλήξαμε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου σε απόσταση 500 χιλιομέτρων - Δείτε βίντεο

«Ένα διυλιστήριο πετρελαίου χτυπήθηκε σε απόσταση 500 χιλιομέτρων - Η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να τερματίσει τον πόλεμό της κατά του λαού μας»

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Ζελένσκι

Σε νέα επίδειξη ισχύος προέβη το Κίεβο, καθώς φαίνεται πως έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας σε απόσταση 500 χιλιομέτρων. 

Τις ανακοινώσεις έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το πρωί της Τρίτης, αναρτώντας στα κοινωνικά μέσα σχετικό βίντεο.  

«Η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να τερματίσει τον πόλεμό της εναντίον του λαού μας. Και τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας είναι ένα από τα σημαντικά συστατικά μιας τέτοιας πίεσης. Αυτή είναι απλώς μια απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις - και στην παράταση ενός πολέμου που πρέπει να τερματιστεί» επισημαίνει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Αυτή τη φορά, η περιοχή της Μόσχας ένιωσε την εμβέλεια των δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας. Ένα διυλιστήριο πετρελαίου χτυπήθηκε σε απόσταση 500 χιλιομέτρων. Ευχαριστώ τους πολεμιστές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας και των Δυνάμεων Πυραύλων για το αποτελεσματικό τους έργο.

»Η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να τερματίσει τον πόλεμό της εναντίον του λαού μας. Και τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας είναι ένα από τα σημαντικά συστατικά μιας τέτοιας πίεσης.

»Αυτή είναι απλώς μια απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις - και στην παράταση ενός πολέμου που πρέπει να τερματιστεί.

»Δόξα στην Ουκρανία!»

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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