«Βοήθεια, έπεσε σε γκρεμό»: Υπό έρευνα ηχητικό ντοκουμέντο μετά την μοιραία πτώση του ιδρυτή της Mango

Το προφίλ της αθωότητας του 45χρονου γιου του ιδρυτή της Mango, Τζόναθαν Άντικ, «χτίζει» ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για ένα ηχητικό ντοκουμέντο που περιλαμβάνει την κλήση του Τζόναθαν Άντικ προς την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, αμέσως μετά τη θανατηφόρα πτώση του πατέρα του Ισάκ Άντικ σε χαράδρα στο Κολμπατό της Βαρκελώνης, στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Catalunya Ràdio και στο οποίο απέκτησε πρόσβαση η εφημερίδα El País, ακούγεται ο Τζόναθαν Άντικ να ζητά βοήθεια, λέγοντας στην τηλεφωνήτρια ότι ο πατέρας του «έπεσε σε γκρεμό» κοντά στο μονοπάτι που οδηγεί στα σπήλαια Σαλνίτρε του Μοντσεράτ. Όταν ερωτάται για την ηλικία του πατέρα του, απαντά ότι είναι 71 ετών και, εμφανώς συγκλονισμένος, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για βοήθεια, πριν η κλήση διαβιβαστεί στην Πυροσβεστική της Καταλονίας.

Όταν ερωτάται αν ο 71χρονος επιχειρηματίας έχει τις αισθήσεις του, απαντά ότι δεν μπορεί να τον δει. Η κλήση, διάρκειας περίπου τριών λεπτών, διαβιβάστηκε στη συνέχεια στην τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Η δημοσιοποίηση του ηχητικού συμπίπτει με την εξέταση της υπόθεσης από ισπανικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Τζόναθαν Άντικ φέρεται να περίμενε σχεδόν πέντε λεπτά μετά την πτώση του πατέρα του πριν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε, καλώντας αρχικά τη σύντροφο του Ισάκ Άντικ, Εστεφάνια Κνουτ. Η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε περίπου οκτώ λεπτά μετά το δυστύχημα.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη στις 19 Μαΐου και πλέον ερευνάται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας αναφορικά με τον θάνατο του πατέρα του. Οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει για μια πεζοπορία σε εύκολη διαδρομή στο όρος Μοντσεράτ, όταν, λίγο μετά το μεσημέρι, ο Ισάκ Άντικ έπεσε από ύψος σχεδόν 100 μέτρων.

Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν πρόκειται για δυστύχημα ή εάν ο γιος του επιχειρηματία προκάλεσε την πτώση. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η φερόμενη κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου συγκαταλέγεται στα επτά στοιχεία που επικαλείται η ανακρίτρια για να στηρίξει την υπόθεση περί ανθρωποκτονίας. Η υπεράσπιση έχει προσφύγει κατά της σχετικής διάταξης, καθώς και κατά των περιοριστικών όρων που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο.

Η Εισαγγελία θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του Τζόναθαν Άντικ λόγω της «εξαιρετικά υψηλής οικονομικής του επιφάνειας» και των βαριών ποινών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε περίπτωση καταδίκης. Για τον λόγο αυτό αντιτίθεται στο αίτημα της υπεράσπισης να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε δικαστήριο της Μαρτορέλ.

Μετά τη σύλληψή του, ο πρωτότοκος γιος του ιδρυτή της Mango κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο, του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ισπανία και υποχρεώθηκε να εμφανίζεται εβδομαδιαίως ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Το ηχητικό ντοκουμέντο :

🔊 Los audios de Jonathan Andic, hijo del dueño de Mango, al 112: “Ayuda, mi padre se ha caído” https://t.co/jiyxadSyjP pic.twitter.com/uc4Z7MFOHN — EL PAÍS (@el_pais) June 15, 2026

Πηγή: skai.gr

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