Πανελλαδικές 2026: Σχολές με χαμηλές βάσεις και καλές επαγγελματικές προοπτικές

Οι Πανελλαδικές του 2026 μπαίνουν στην τελική τους ευθεία και, όπως κάθε χρόνο, η μεγαλύτερη αγωνία των υποψηφίων στρέφεται στα θέματα, στη βαθμολογία και στις βάσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένα δεύτερο και εξίσου κρίσιμο στάδιο που πολλές φορές υποτιμάται: η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί δεν κρίνεται μόνο το πού μπορεί να περάσει ένας μαθητής, αλλά και ποια διαδρομή θα επιλέξει για τα επόμενα χρόνια της ζωής του.

Η εμπειρία δείχνει ότι αρκετοί υποψήφιοι, όπως σημειώνουν οι υπεύθυνοι του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, αντιμετωπίζουν το μηχανογραφικό με μία στενή λογική: πρώτα οι σχολές με υψηλή κοινωνική αναγνωρισιμότητα και μετά όσες «πιάνουν» με τα μόρια. Αυτή η προσέγγιση, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες. Σχολές με χαμηλότερες βάσεις δεν σημαίνει απαραίτητα σχολές χωρίς αξία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, πρόκειται για τμήματα που συνδέονται με κλάδους, οι οποίοι αλλάζουν γρήγορα, ζητούν εξειδικευμένα στελέχη και μπορούν να προσφέρουν σοβαρές επαγγελματικές διεξόδους.

Η αγορά εργασίας δεν μοιάζει πια με εκείνη που γνώριζαν οι προηγούμενες γενιές. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή επικοινωνία, η πράσινη μετάβαση, οι μεταφορές, η αγροδιατροφή, οι υπηρεσίες υγείας και ο τουρισμός δημιουργούν νέες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, ορισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα παραμένουν ελκυστικά, αλλά χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό και κορεσμό. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι χρειάζεται να κοιτάξουν πιο προσεκτικά και λιγότερο προβεβλημένες επιλογές.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν βασίζονται σε περσινά στοιχεία βάσεων και σε τμήματα που έχουν συζητηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια για τις προοπτικές τους. Δεν αποτελούν πρόβλεψη για τις βάσεις του 2026, καθώς αυτές θα διαμορφωθούν από τις επιδόσεις των υποψηφίων, τη ζήτηση, τον αριθμό εισακτέων (68.788 φέτος) και τις επιλογές στο μηχανογραφικό. Αποτελούν, όμως, έναν χρήσιμο οδηγό για όσους θέλουν να δουν το μηχανογραφικό με πιο ανοιχτό μυαλό.

Γιατί η βάση δεν λέει όλη την αλήθεια

Η βάση εισαγωγής αποτυπώνει κυρίως τη ζήτηση μιας σχολής σε μια συγκεκριμένη χρονιά. Δεν αποτυπώνει πάντα την ποιότητα των σπουδών, ούτε την πραγματική επαγγελματική προοπτική του πτυχίου. Μια σχολή μπορεί να έχει χαμηλότερη βάση επειδή βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, επειδή το αντικείμενό της δεν είναι αρκετά γνωστό στους μαθητές ή επειδή δεν έχει ακόμη αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα που έχουν άλλες, πιο κλασικές επιλογές.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να απορρίπτουν μια σχολή μόνο και μόνο επειδή η βάση της είναι χαμηλότερη. Το ζητούμενο είναι να εξετάζουν τι πραγματικά προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και πώς μπορεί να συνδεθεί με την αγορά εργασίας.

Τα σημεία που πρέπει να ελέγξει κάθε υποψήφιος

Πριν μπει ένα τμήμα στο μηχανογραφικό, αξίζει να απαντηθούν ορισμένα βασικά ερωτήματα. Αυτά μπορούν να αποτρέψουν βιαστικές επιλογές και να βοηθήσουν τον μαθητή να ξεχωρίσει τις πραγματικές ευκαιρίες από τις επιλογές ανάγκης.

Ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο της σχολής και ποια μαθήματα περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών;

Ποια επαγγελματικά δικαιώματα δίνει το πτυχίο και σε ποιους κλάδους μπορεί να οδηγήσει;

Υπάρχει πρακτική άσκηση, σύνδεση με επιχειρήσεις, εργαστήρια ή δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;

Η πόλη φοίτησης είναι οικονομικά εφικτή για την οικογένεια;

Το αντικείμενο ταιριάζει πραγματικά στα ενδιαφέροντα του υποψηφίου ή μπαίνει στο μηχανογραφικό μόνο λόγω μορίων;

Υπάρχουν μεταπτυχιακές επιλογές που μπορούν να ενισχύσουν το αρχικό πτυχίο;

Ψηφιακή επικοινωνία: Από τα social media στη στρατηγική εικόνας

Η επικοινωνία έχει αλλάξει ριζικά. Δεν περιορίζεται πια στη δημοσιογραφία, στις δημόσιες σχέσεις ή στη διαφήμιση με την παραδοσιακή έννοια. Εταιρείες, οργανισμοί, δήμοι, πολιτιστικοί φορείς, δημόσια πρόσωπα και εμπορικά σήματα χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να σχεδιάσουν ψηφιακή παρουσία, να διαχειριστούν κοινότητες, να παράγουν περιεχόμενο και να κατανοήσουν πώς κινείται το κοινό στο διαδίκτυο.

Τμήματα όπως το Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Καστοριά και το Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Αργοστόλι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μαθητές που θέλουν να κινηθούν στον χώρο της εταιρικής επικοινωνίας, του digital marketing, των κοινωνικών δικτύων, της παραγωγής περιεχομένου και της στρατηγικής προβολής. Με βάση τα περσινά στοιχεία, πρόκειται για επιλογές με χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με τα κεντρικά τμήματα επικοινωνίας, αλλά με αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της εποχής.

Η πραγματική αξία αυτών των σπουδών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πώς θα κινηθεί ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της φοίτησης: ξένες γλώσσες, γνώση εργαλείων ανάλυσης, πρακτική εμπειρία, παραγωγή περιεχομένου και εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Βιοϊατρική τεχνολογία: Η υγεία χρειάζεται μηχανικούς

Η τεχνολογία βρίσκεται πλέον στην καρδιά της ιατρικής. Από τα διαγνωστικά μηχανήματα και τα συστήματα απεικόνισης μέχρι τα πληροφοριακά συστήματα υγείας και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τα νοσοκομεία και οι εταιρείες του κλάδου χρειάζονται ανθρώπους που καταλαβαίνουν τόσο τη μηχανική όσο και τις ανάγκες της υγείας.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σπουδών με διεπιστημονικό χαρακτήρα. Δεν απευθύνεται μόνο σε μαθητές που σκέφτονται γενικά τον χώρο της υγείας, αλλά κυρίως σε εκείνους που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της τεχνολογίας στην ιατρική πράξη. Οι απόφοιτοι μπορούν να κινηθούν σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες βιοτεχνολογίας.

Ψηφιακή βιομηχανία, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Επηρεάζει ήδη την παραγωγή, τις υπηρεσίες, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία, τις μεταφορές, την ενέργεια και την εκπαίδευση.

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ, με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας, κινείται ακριβώς σε αυτό το πεδίο. Συνδυάζει στοιχεία πληροφορικής, βιομηχανικής παραγωγής, αυτοματισμών και ανάλυσης δεδομένων.

Το ίδιο ισχύει και για περιφερειακά τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, τα οποία μπορεί να έχουν χαμηλότερες βάσεις από αντίστοιχες σχολές των μεγάλων πόλεων, αλλά προσφέρουν αντικείμενα με ισχυρή σύνδεση με την ενέργεια, τα δίκτυα, τις τηλεπικοινωνίες, τους αυτοματισμούς και το λογισμικό.

Εφοδιαστική αλυσίδα: Το επάγγελμα που κρύβεται πίσω από κάθε προϊόν

Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς κρίσεις έδειξαν πόσο σημαντική είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Μεταφορές, αποθήκες, προμήθειες, διανομή, ηλεκτρονικό εμπόριο, έλεγχος κόστους και διαχείριση αποθεμάτων βρίσκονται πλέον στο κέντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής. Ο κλάδος των logistics δεν αφορά μόνο φορτηγά και αποθήκες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ολόκληρη η αγορά.

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, είναι μια χαρακτηριστική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για διοίκηση, οικονομία και πρακτικές εφαρμογές στην αγορά.

Εργοθεραπεία: Ένας κλάδος υγείας με ανθρώπινο αποτύπωμα

Τα τμήματα Εργοθεραπείας σε Αθήνα, Κομοτηνή και Πτολεμαΐδα κινήθηκαν το 2025 σε επίπεδα κάτω από τις πολύ υψηλές βάσεις άλλων σχολών υγείας, παραμένοντας όμως συνδεδεμένα με έναν κλάδο που έχει πραγματική ζήτηση. Η γήρανση του πληθυσμού, η αυξημένη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών στα παιδιά και η ανάγκη για υπηρεσίες αποκατάστασης δημιουργούν πεδίο απασχόλησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τουρισμός: Από τη φιλοξενία στη διοίκηση εμπειριών

Τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και συναφή προγράμματα σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Χίο προσφέρουν διαφορετικές διαδρομές σε έναν κλάδο που συνεχίζει να ανανεώνεται. Η αξία τους γίνεται μεγαλύτερη όταν ο φοιτητής συνδυάζει τις σπουδές με ξένες γλώσσες, πρακτική άσκηση, ψηφιακές δεξιότητες και εξειδίκευση σε τομείς όπως το hotel management, ο βιώσιμος τουρισμός ή το destination marketing.

Ειδικά για την Ελλάδα, όπου ο τουρισμός συνδέεται με χιλιάδες επιχειρήσεις, οι σωστά καταρτισμένοι απόφοιτοι μπορούν να βρουν πεδίο όχι μόνο σε ξενοδοχεία, αλλά και σε οργανισμούς, τουριστικά γραφεία, εταιρείες συμβούλων, πολιτιστικούς φορείς κ.ά.

Αγροδιατροφή και διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων

Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πια μια παραδοσιακή δραστηριότητα αποκομμένη από την τεχνολογία και τη διοίκηση. Η αγροτική παραγωγή συνδέεται πλέον με την τυποποίηση, τις εξαγωγές, την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, την πιστοποίηση, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματικότητα.

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μια τέτοια περίπτωση. Σε μια χώρα με ισχυρή αγροδιατροφική ταυτότητα, αλλά και ανάγκη για εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τέτοια τμήματα μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια.

Δημιουργικές ψηφιακές σπουδές: Ήχος, εικόνα και νέα μέσα

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα είναι μια επιλογή που συχνά περνά κάτω από το «ραντάρ». Δεν οδηγεί σε ένα κλασικό επάγγελμα με μία και μοναδική διαδρομή, αλλά μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για όσους θέλουν να εργαστούν σε δημιουργικά γραφεία, παραγωγές, ψηφιακά μέσα, παιχνίδια, πολιτιστικούς οργανισμούς ή οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Οι Πανελλαδικές εξακολουθούν να είναι μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά δεν είναι η μόνη κρίσιμη στιγμή. Το μηχανογραφικό μπορεί να αποδειχθεί η πραγματική ευκαιρία για έναν μαθητή που δεν θα συγκεντρώσει τα μόρια της πρώτης του επιλογής, αλλά θα κινηθεί έξυπνα, ενημερωμένα και με βάση τα δικά του ενδιαφέροντα.

Πηγή: skai.gr

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