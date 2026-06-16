Λίγες ώρες μετά τον εναρκτήριο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λος Άντζελες, το 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, η εθνική ομάδα του Ιράν αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες κατά την αναχώρησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεξικό. Δύο παίκτες καθυστέρησαν στα σύνορα, ενώ ένας άλλος έμαθε ότι η βίζα του είχε λήξει.

Όπως ανέφερε το RMC Sport, η διαδικασία ελέγχου στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό δεν κύλησε ομαλά για τους Ιρανούς και υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις.

«Δύο βασικά μέλη της ομάδας καθυστέρησαν και αντιμετώπισαν δυσκολίες, όπως και στο ταξίδι αναχώρησης», δήλωσε η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο ένας ήταν ο Μεντί Ταρέμι του Ολυμπιακού και ο άλλος ο Σαΐντ Αλ-Χαουί.

«Η διαδικασία αναχώρησης για αυτούς τους δύο παίκτες καθυστέρησε αδικαιολόγητα στην έξοδο του αεροδρομίου, προκαλώντας καθυστέρηση στην αναχώρηση της συνοδείας της εθνικής ομάδας για την Τιχουάνα», πρόσθεσε η ομοσπονδία. «Προς το παρόν, όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας βρίσκονται ήδη στο αεροπλάνο, αλλά οι δύο εξακολουθούν να ολοκληρώνουν τις διατυπώσεις εξόδου από το αεροδρόμιο. Λαμβάνονται μέτρα για την επίλυση αυτού του ζητήματος».

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, η βίζα του ποδοσφαιριστή Μεντί Τοραμπί έληξε μετά από μία μόνο είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει λάβει μέτρα για την ανανέωση της βίζας του Τοραμπί, ώστε ο παίκτης να μπορεί να συνοδεύσει την εθνική ομάδα στους επερχόμενους αγώνες», κατέληξε η ομοσπονδία.

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