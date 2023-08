Μοσχάτο: Ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί που παρέσυραν 65χρονο με περιπολικό Ελλάδα 08:32, 31.08.2023 linkedin

Με βάση τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων δεν προέκυψαν στοιχεία πως οι δύο αστυνομικοί έχουν παραβιάσει φωτεινό σηματοδότη