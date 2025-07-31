Μονή Σινά: Πραξικόπημα κατά της Εκκλησίας καταγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Παρασκηνιακές κινήσεις πραξικοπηματικού χαρακτήρα με στόχο να πληγεί η ηγεσία της Μονής Σινά και να αλλάξουν τα δεδομένα, όσον αφορά την επόμενη ημέρα, κυρίως ενόψει ψήφισης σήμερα στη Βουλή της ρύθμισης που αναγνωρίζει νομική προσωπικότητα για το Μετόχι της Μονής στην Ελλάδα, λαμβάνουν χώρα στη Μονή, με αρνητικούς πρωταγωνιστές ομάδα μοναχών, που επιδιώκει την παύση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη θέση του Ηγουμένου της Μονής.

Όλα αυτά ενώ έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου επίσκεψη στη χώρα μας του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπεντελάτι, στην οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκύψει συμφωνία για την επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει σχετικά με το καθεστώς της Μονής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, με ανακοινωθέν που εξέδωσε καταγγέλλει παράνομες διαδικασίες και αντικανονικές ενέργειες και καταδικάζει τις κινήσεις που γίνονται από την ομάδα μοναχών.

Τα πρωτοφανή γεγονότα, που εξελίσσονται παρασκηνιακά εδώ και καιρό, κορυφώθηκαν χθες όταν 15 μοναχοί συγκάλεσαν συνέλευση και εξέδωσαν απόφαση για την παύση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, συνεργάτες του οποίου καταγγέλλουν τη μεθόδευση ως αντικανονική και αντικαταστατική, επισημαίνοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα. Όπως αναφέρουν ειδικότερα, η συνέλευση είναι παράνομη, καθώς απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος από τα 2/3 του συνόλου των μοναχών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός στο ανακοινωθέν του αναφέρει τα εξής:

«Το 2012, κατόπιν προσφυγής στην αιγυπτιακή δικαιοσύνη του τότε Δημάρχου της πόλεως της Αγίας Αικατερίνης και του τότε Κυβερνήτη Νοτίου Σινά ξεκίνησε ο Γολγοθάς της Ιεράς Μονής Σινά. Αυτή η ακατανόητη και απολύτως αδικαιολόγητη αμφισβήτηση του από αιώνος καθεστώτος (status quo) της Ιεράς Μονής (το οποίο αποτυπώθηκε και στην απόφαση της UNESCO το 2002 να ανακηρύξει την Ιερά Μονή ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς) μετά την από 28/5/2025 απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας απειλεί την ίδια την ύπαρξη της Ιεράς Μονής Σινά.

Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια για να διασωθεί η Ιερά Μονή και να διασφαλισθεί το μέλλον της.

Μετά από κόπους πολλούς, η προσπάθεια αυτή άρχισε να αποδίδει. Η κατάθεση του νομοσχεδίου με το οποίο η εκπροσώπηση της Ιεράς Μονής στην Ελλάδα αποκτά νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα και η ομόθυμη στήριξη όλων των κομμάτων ήταν η στιγμή που η ελπίδα επέστρεψε διότι η Ιερά Μονή Σινά αποτέλεσε σημείο ενότητας του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ο απανταχού Ελληνισμός έτεινε με την καρδιά του το χέρι του προς την φίλη χώρα της Αιγύπτου για την ανάγκη συνεργασίας και συμπόρευσης με επίκεντρο υψηλά ιδανικά όπως η θρησκευτική ελευθερία.

Και η φίλη χώρα ανταποκρίθηκε καθώς ο Εξοχώτατος Υπουργός Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 Αυγούστου οπότε δικαίως αναμένουμε το τέλος του Γολγοθά της Ιεράς Μονής.

Και όμως αυτή τη στιγμή που η ελπίδα επέστρεψε, που οι προσπάθειες άρχισαν να αποδίδουν, έμελλε ν' αποδειχθεί για μια ακόμα φορά αληθινός ο στίχος του Δ. Σολωμού «Η διχόνοια που βαστάει, ένα σκήπτρο η δολερή. Καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας και συ».

Ορισμένοι πατέρες της Ιεράς Μονής Σινά «εκινήθησαν, εβουλεύθησαν, εμελέτησαν την παράδοσιν» με σκοπό όχι να τηρήσουν αλλά πώς θα συνωμοτήσουν για να καταπατήσουν τους Θείους και Ιερούς Κανόνες και τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής Σινά. Έκλεισα τα μάτια και τα αυτιά μου σε όσα έκαναν ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή μας από τον μείζονα στόχο της διαφύλαξης του από αιώνων καθεστώτος της Ιεράς Μονής. Όμως, πλέον, οι αντικανονικές ενέργειές τους σκανδαλίζουν τον πιστό λαό του Θεού, υπονομεύουν την ενότητα της Αδελφότητας, οδηγούν το Μοναστήρι σε «βαβυλώνια αιχμαλωσία» και, κυρίως, προσφέρουν την καλύτερη υπηρεσία σε όσους επιθυμούν να ΜΗΝ τελειώσει ο Γολγοθάς της Ιεράς Μονής. «Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει τον διδάσκαλον και παραλαμβάνει τον διάβολον. Τυφλοῦται τῷ πάθει τῆς φιργυρίαςλαρχίας, ἐκπίπτει τοῦ φωτός ὁ ἐσκοτισμένος.». Όσα άνευ φόβου Θεού, αιδούς και επίγνωσης πράττουν, συνιστούν ένα πραξικόπημα κατά της Εκκλησίας που δεν θα επιτρέψουμε να έχει τις ολέθριες συνέπειες για την ακεραιότητα και την ενότητα του Ελληνισμού που είχαν άλλα πραξικοπήματα.

Ως πνευματικός τους πατέρας έχω το καθήκον να καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να κατανοήσουν το λάθος τους και να μην γίνουν πατραλοίες. Κατόπιν προσευχής και με άφατο πόνο καρδιάς, με χέρι τρεμάμενο όχι από το βάρος 91 ετών επίγειας ζωής αλλά από την ευθύνη για το μέλλον της Ιεράς Μονής, οφείλω να πράξω ότι προβλέπουν οι Θείοι και Ιεροί Κανόνες στον συνετιστικό χαρακτήρα των οποίων θα παραδοθούν, ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν και έτσι όλοι μαζί, ενωμένοι, μακριά από εφήμερους και μάταιους εγωισμούς, να περισώσουμε την Ιερά Μονή. Ας εμπνευστούμε όλοι από την ενότητα που δείχνει η Ελληνική Βουλή από την μιά άκρη ως την άλλη τούτες τις ημέρες για την διάσωση της Ιεράς Μονής Σινά.

Ευλογώ πάντας και εύχομαι η χάρη της Αγίας Αικατερίνης και του Θεοβαδίστου Όρους Σινά να σκεπάζουν την πατρίδα μας και τον καθένα ξεχωριστά».

Πηγή: skai.gr

