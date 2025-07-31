Λογαριασμός
Πολυάσχολος 17χρονος διαρήκτης στη Θεσσαλονίκη - Είχε μπει σε τουλάχιστον 10 σπίτια σε 1,5 μήνα

Ο νεαρός είχε ρημάξει την περιοχή Νεάπολη - Συκεών, αφαιρώντας από τα σπίτια ό,τι πολύτιμο έβρισκε, από αυτοκίνητα μέχρι μετρητά, ταμπλετ και κάρτες 

ληστεια διάρρηξη

Τη μία διάρρηξη μετά την άλλη κατηγορείται ότι έκανε 17χρονος διαρρήκτης τον τελευταίο ενάμιση μήνα στη Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας από σπίτια στην περιοχή Νεάπολη - Συκεών ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 17χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης δέκα διαρρήξεων και επιπλέον μίας κλοπής τσάντας.

Η λεία του περιλαμβάνει δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, πάνω από 2.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablet), προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες των ενοίκων - θυμάτων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές. 

