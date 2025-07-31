Τη μία διάρρηξη μετά την άλλη κατηγορείται ότι έκανε 17χρονος διαρρήκτης τον τελευταίο ενάμιση μήνα στη Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας από σπίτια στην περιοχή Νεάπολη - Συκεών ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 17χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης δέκα διαρρήξεων και επιπλέον μίας κλοπής τσάντας.

Η λεία του περιλαμβάνει δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, πάνω από 2.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablet), προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες των ενοίκων - θυμάτων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Πηγή: skai.gr

