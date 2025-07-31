Σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε για λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδάρη.

Σύμφωνα με το Thestival, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, η οδός Γιαννιτσών βούλιαξε από τον μεγάλο όγκο νερού.

Την ίδια ώρα, σε ποτάμι μετατράπηκε η οδός Λαγκαδά αλλά και η διασταύρωση στον Βαρδάρη, στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Λαγκαδά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.