Από σήμερα οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση όσων εγκατασταθούν μόνιμα στον Έβρο

Σε εφαρμογή τίθεται, σήμερα, το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμότειχου και Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, από σήμερα, την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας https://relocation.vouchers.gov.gr/.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιχορηγεί το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά για τη μόνιμη μετεγκατάστασή τους στον Έβρο. Η ρύθμιση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για τη δημογραφική ενίσχυση, την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του νομού.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για τους ωφελούμενους ορίζεται σε 10.000 ευρώ, εφόσον εγκατασταθούν σε οικισμό με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε 6.000 ευρώ, για τη μετεγκατάσταση σε οικισμό με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, προσαυξανόμενη αντίστοιχα κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού και μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

Ως δήμοι μετεγκατάστασης ορίζονται o Δήμος Σουφλίου με τις Δημοτικές Ενότητες Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού, ο Δήμος Διδυμοτείχου με τις Δημοτικές Ενότητες Διδυμοτείχου και Μεταξάδων και ο Δήμος Ορεστιάδας με τις Δημοτικές Ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου. Οι παραπάνω Δήμοι υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Τα συναρμόδια Υπουργεία, αποτυπώνουν την κυβερνητική στόχευση και εργάζονται, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να διαμορφώσουν ολοκληρωμένα προγράμματα κινητροδότησης για τη μετεγκατάσταση σε περιοχές της χώρας που απειλούνται από δημογραφική συρρίκνωση. Η πρώτη εφαρμογή αφορά στον Έβρο με σκοπό την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, τονίζουν.

Πηγή: skai.gr

