Ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για το εάν η κυβέρνηση συνεχίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι είναι στρατηγικός μας σύμμαχος αλλά είμαστε από τα κράτη που έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας με αυτό που συμβαίνει και οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα, για τους άνδρες που εμφανίστηκαν στη Ρόδο σε φωτογραφίες ανέφερε ότι ήταν του Λιμενικού Σώματος και ανέφερε ότι έχει δοθεί απάντηση για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. «Στο σύνολό της ήταν μια επιχείρηση που έπρεπε να γίνει και θα είναι ο κανόνας», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το νέο ζήτημα που προέκυψε με τη Μονή του Σινά σχετικά με καταγγελίες του αρχιεπισκόπου Δαμιανού, δήλωσε ότι η σχετική νομοθέτηση είναι ιστορικής σημασίας. «Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να πάρει θέση για αυτό που αναφέρατε. Καλυπτόμαστε από το διάβημα του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

