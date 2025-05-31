«Προτεραιότητα της Αθήνας είναι η διατήρηση του Ελληνορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Μονής Σινά», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενόψει της επίσκεψης στην Αίγυπτο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Προηγήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία, Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, αλλά και οι διαβεβαιώσεις της Αιγυπτιακής Προεδρίας περί μη αλλαγής στο θρησκευτικό καθεστώς της Μονής.

«Αυτό τόνισε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σημείωσε ότι από τις 7 Μαΐου υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών για επίλυση του ζητήματος μέσω θεσμικών διαύλων και με σεβασμό στις θρησκευτικές παραδόσεις και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «ανεύθυνη και πρόχειρη στάση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελληνική τεχνική αντιπροσωπεία αναμένεται να πάει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα. Αν στη συνέχεια χρειαστεί υψηλότερη εκπροσώπηση, τότε θα γίνει σε υπουργικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται πως σε ανακοίνωση της χθες το βράδυ, η αιγυπτιακή προεδρία ανέφερε ότι η Αίγυπτος δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, διασφαλίζοντας ότι αυτό θα παραμείνει ανέπαφο.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση καταλογίζει στην κυβέρνηση λανθασμένους χειρισμούς.

«Αν είχαμε σοβαρή διπλωματία έπρεπε να είναι μέσα στο δικαστήριο και να παρακολουθούν τη διαδικασία να έχουμε από πρώτο χέρι τη γνώση... Είναι ερασιτέχνες και επικίνδυνοι. Στο μόνο που είναι πρωταθλητές είναι η διαφθορά», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Ανδρουλάκης στις 6:30 το απόγευμα είπε ότι είναι βαθύτατα εκτεθειμένο το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση, πριν καλά καλά διαβάσει την απόφαση. Ξέρετε τι μου θυμίζουν τέτοιες συμπεριφορές; Θυμάστε τους κατά καιρούς πολλούς προπονητές της εξέδρας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης στην ΕΡΤ.

«Μετά την εθνική ήττα από τη συμμετοχή μέσω ιδιωτικών εταιριών της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας… έρχεται κι άλλη ήττα όχι μόνο για τον ελληνισμό αλλά και για την ορθοδοξία. Τι ακριβώς έχει κάνει για τη Μονή Σινά μπορεί να μας πει η κυβέρνηση;», δήλωσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ , Βασίλης Κόκκαλης στην εκπομπή Καλημέρα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της αιγυπτιακής πλευράς ότι το θρησκευτικό καθεστώς της Μονής παραμένει ανέγγιχτο, οι μοναχοί ανησυχούν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

«Το βασικό είναι αν το μοναστήρι, αν η θάλασσα ανήκει στα ψάρια της . Υπάρχει η έρημος του Αγίου Γεωργίου του Αρσελαϊτου , ενός περίφημου Σιναϊτη Ασκητή . Αυτό λοιπόν είναι βυζαντινό μνημείο σε τεράστια απόσταση μιας και η σιναϊτική χερσόνησος είναι τρεις φορές η Πελοπόννησος. Αυτό το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί το βυζαντινό με τον κήπο του δεν ανήκει στη Μονή; », ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Σινά, Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος στην εκπομπή «Δεκατιανοί».

Η Μονή Αγίας Αικατερίνης θεωρείται η παλαιότερη ενεργή χριστιανική Μονή στον κόσμο.

«Ουσιαστικά στο βάθος είναι το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης και πάνω στη βουνοκορυφή έχει ένα σταυρό ήταν το προσκυνητάρι του Αγίου Παϊσίου», δήλωσε τουριστικός πράκτορας στην εκπομπή «Δεκατιανοί».

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι επανέλαβαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τη σημαντική δυναμική στις σχέσεις των δύο χωρών.

