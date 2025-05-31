Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Σινά μετά την απόφαση της αιγυπτιακής δικαιοσύνης να κλείσει τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης για να την κάνει μουσείο, δημεύοντας παράλληλα την περιουσία της, μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός.

Όπως δήλωσε στον «Εθνικό Κήρυκα», «επί δέκα και πλέον χρόνια βρισκόμαστε συνεχώς στα δικαστήρια γιατί μας αρνούνται την ιδιοκτησία μας. Από τη μια μεριά είναι ιερά μέρη και τα επισκέπτεται ο κόσμος που έρχεται στο Σινά και επωφελείται η αιγυπτιακή κυβέρνηση, όμως δε θέλουν να μας τα αναγνωρίσουν ως δικά μας εδάφη».

Ο Σεβασμιότατος τόνισε πως «διαμαρτυρόμαστε έντονα αλλά όλες οι διαμαρτυρίες μας πηγαίνουν χαμένες διότι ο ισχυρότερος λέγει έτσι θέλω έτσι θα κάνω».

Επισήμανε μάλιστα ότι «πέσαμε σε ταραχές τότε με τα επεισόδια που έγιναν των φανατικών μουσουλμάνων κι άρχισαν να μας βλέπουν σαν κατακτητές, ότι αγοράσαμε αυτά τα κτήματα όπως έκαναν πολλοί που αγόρασαν γαίες τελείως προσφάτως κι είναι παράνομες».

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός πρόσθεσε ακόμα ότι «οι Αρχές μας λένε ότι κάνετε χρησικτησία και μας ζητούν και χρήματα για χρησικτησία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Αίγυπτο ένας δικηγόρος που να ξέρει Ελληνικά ή να είναι Ελληνας για να μας υπερασπιστεί».

«Εγινε μία συμφωνία ημών - του Νοτίου Σινά και της Ελληνικής Πολιτείας - και των Αιγυπτίων. Ηλθαν άνθρωποι από την Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο καταρτισμένοι και πετύχαμε μία συμφωνία ώστε η Μονή να κινείται πιο ελεύθερα, να της αναγνωριστεί μία ιδιοκτησία. Αν δεν είχαμε τη γη πώς θα ζούσαμε; Κι ενώ συμφωνήσαμε σ’ αυτό το κείμενο, μάς το άλλαξαν και μας παρουσιάζουν τελείως διαφορετικά πράγματα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται το θέμα, είπε: «Οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, λένε ότι αγαπούν το Μοναστήρι, αλλά στην πραγματικότητα το πνίγουν», ενώ τόνισε πως οι «Αιγύπτιοι δεν ήθελαν το θέμα να δημοσιοποιηθεί, αλλά οι ίδιοι το έβγαλαν προς τα έξω κι εμείς αμυνόμαστε. Είναι μία μεγάλη υπόθεση, διεθνής υπόθεση».

Τα διεκδικούμενα κτήματα έξω από τη Μονή

Στην αιγυπτιακή δικαστική απόφαση αναφέρεται η δήμευση 71 ακινήτων, δορυφορικά της Μονής.

Όπως δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Αρχιμανδρίτη π. Πορφύριος, εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, σε αυτά τα ακίνητα υπάρχουν Βυζαντινά και μεταβυζαντινά κτίσματα, όπως για παράδειγμα η εκκλησία που βρίσκεται στην Αγία Κορυφή - τόπος που ο Μωυσής δέχθηκε τις 10 εντολές - και το σπήλαιο που ασκήτευσε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας.

«Μαζί με αυτά είναι και ένας ζωτικός χώρος γύρω από τη Μονή, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, με ελιές και κηπευτικά, ώστε να μπορεί να ζήσει το μοναστήρι. Μόνο για τα καντήλια μας χρειαζόμαστε 7 τόνους λάδι το χρόνο» είπε χαρακτηριστικά



