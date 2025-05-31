Την πρόταση του για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί το έγκλημα των Τεμπών, δημοσιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετώντας στο κάδρο των ερευνών αλλά και ευθυνών έξι πρόσωπα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την πρότασή του τη διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων, που έχουν τελέσει, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Πρωθυπουργός και οι πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί Υποδομών & Μεταφορών.

Ειδικότερα, ζητείται να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες στους εξής:

Μητσοτάκης Κυριάκος Καραμανλής Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης Ιωάννης Καραγιάννης Γεώργιος Παπαδόπουλος Μιχαήλ Σπίρτζης Χρήστος

«Η πρόταση είναι διαθέσιμη για υπογραφή από ανεξάρτητους βουλευτές και από Κοινοβουλευτικές Ομάδες, με τους οποίους και τις οποίες έχουμε αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες στο πρόσφατο παρελθόν, όπως η υποβολή της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το έγκλημα των Τεμπών και το κείμενο για τη Γάζα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει δεσμευθεί να είναι η φωνή της Κοινωνίας, της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης μέσα και έξω από τη Βουλή. Η διερεύνηση για το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά και της συγκάλυψης στα Τέμπη πρέπει να γίνει για να αποδοθούν ευθύνες και να αποκαλυφθούν οι υπαίτιοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ





