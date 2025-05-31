Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πτώση της ανεργίας στο 8,3%, από του 10,8% που ήταν πέρυσι τον ίδιο μήνα.

«Ήξερες ότι η ανεργία στη χώρα μας είναι σήμερα μικρότερη από αυτή της Σουηδίας, της Φινλανδίας, και της Ισπανίας; Τον Απρίλιο είχαμε πολύ καλά νέα. Η ανεργία έπεσε στο 8,3% φέτος από 10,8% που ήταν τον ίδιο μήνα πέρσι. Είναι η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Επισημαίνει ότι στους νέους η ανεργία έπεσε στο 20,4% από το 24%. «Πάλι είναι υψηλή αλλά έχουμε μια σημαντική μείωση. Ενώ στις γυναίκες έπεσε στο 10,8% από το 13,6% που ήταν πριν ένα χρόνο» αναφέρει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι αυτή η μείωση δεν έγινε μόνη της. «Έγινε με σχέδιο με λιγότερους φόρους και κυρίως με περισσότερες επενδύσεις, που δημιουργούν πολλές νέες δουλειές. Αλλά και με ένα κράτος που δεν στέκεται εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Η ανεργία μειώνεται. Η χώρα προχωρά. Συνεχίζουμε!» σημειώνει.





Πηγή: skai.gr

