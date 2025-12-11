Μίνι-«κομφούζιο» από χαλασμένο τρόλεϊ στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου

Σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκλήθηκε στο κέντρο, όταν τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε, λίγο πριν τις επτά το βράδυ, λόγω βλάβης στο φανάρι στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου.

Το όχημα -πρόκειται για τρόλεϊ της γραμμής 5- μπλόκαρε και τη διάβαση, δυσκολεύοντας τη διέλευση των πεζών, ενώ οι επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί, όπως μεταδίδει το Orange Press.

Το τρόλεϊ αναμένεται να απομακρυνθεί με ειδικό όχημα.





Πηγή: skai.gr

