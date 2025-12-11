Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μίνι-«κομφούζιο» από χαλασμένο τρόλεϊ στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου

Πρόκειται για τρόλεϊ της γραμμής 5 το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης - Το τρόλεϊ αναμένεται να απομακρυνθεί με ειδικό όχημα

trolei

Σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκλήθηκε στο κέντρο, όταν τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε, λίγο πριν τις επτά το βράδυ, λόγω βλάβης στο φανάρι στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σταδίου. 

Το όχημα -πρόκειται για τρόλεϊ της γραμμής 5- μπλόκαρε και τη διάβαση, δυσκολεύοντας τη διέλευση των πεζών, ενώ οι επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί, όπως μεταδίδει το Orange Press. 

Το τρόλεϊ αναμένεται να απομακρυνθεί με ειδικό όχημα.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark