Μικιταριάν: Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ επενδύει σε μονάδα αφαλάτωσης στη Νάξο

Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Χένρικ Μικιταριάν έκανε επενδυτική κίνηση για να μπει δυναμικά στο νησί των Κυκλάδων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της λειψυδρίας αναφέρει η ΕΡΤ.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο που διανύει η Νάξος και άλλα νησιά των Κυκλάδων, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Χένρικ Μικιταριάν έκανε ταξίδι-αστραπή στη Νάξο το Σάββατο (31/8) προκειμένου να κινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να επενδύσει σε μονάδα αφαλάτωσης,

Μετά τον αγώνα της Παρασκευής (30/8) όπου αγωνίστηκε με την Ίντερ κόντρα στην Αταλάντα, ο Αρμένιος ποδοσφαιριστής, εκμεταλλεύτηκε το τριήμερο ρεπό λόγω εθνικών ομάδων και αεροπορικώς έφτασε στη Νάξο προκειμένου να δει από κοντά όλα όσα σχεδιάζει. Φυσικά, σε αυτή την δαπανηρή επένδυση θα έχει και… συμπαίκτη από την Ελλάδα προκειμένου να ξεπεραστούν ακόμα πιο γρήγορα τυχόν γραφειοκρατικά προβλήματα και παράλληλα να τον βοηθήσει σε κατασκευαστικά ζητήματα.

