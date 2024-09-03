Το ενιαίο εισιτήριο «ThessTicket» και «ThessCard» που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης για τις μετακινήσεις τους από τις 30 Νοεμβρίου και μετά την έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό, παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης» που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συγκοινωνιακών φορέων και αυτοδιοικητικών.

Στο χώρο υπήρχε τοποθετημένο ένα νέο αυτόματο σύστημα πολιτικής κομίστρου και έγινε μια επίδειξη χρήσης και λειτουργίας.

Με μπλε χρώμα θα είναι η πλαστική κάρτα, ενώ το χάρτινο εισιτήριο θα είναι λευκό και επαναφορτιζόμενο, δηλαδή θα μπορεί ο επιβάτης να το χρησιμοποιεί μέχρι και για έξι επαναφορτίσεις προϊόντων.

Τα μηχανήματα θα παίρνουν κέρματα και χαρτονομίσματα, ενώ θα γίνονται και ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες.

Αυτόματοι πωλητές θα υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος και σε καίρια σημεία όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο, τα ΚΤΕΛ, ενώ αυτόματοι πωλητές θα βρίσκονται και στους σταθμούς του Μετρό. Επίσης, ανακοινώθηκε πως ετοιμάζεται εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Νωρίτερα, η διευθύντρια λειτουργίας ΟΣΕΘ ΑΕ, Αικατερίνη Τσαβάλα, στην τοποθέτησή της έκανε μια αναδρομή στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 60 χρόνια, στην κατάργηση του εισπράκτορα από τα αστικά λεωφορεία και στους τρόπους επικύρωσης των εισιτηρίων από τους επιβάτες.

«Η τεχνολογία εξελίσσεται και η Θεσσαλονίκη θέλει να αναβαθμίσει τα συστήματά της, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, είναι το νέο αυτόματο σύστημα πολιτικής κομίστρου», είπε η κ.Τσαβάλα.

Παράλληλα σχεδιάζονται το εισιτήριο απεριορίστων μετεπιβιβάσεων διάρκειας 70 λεπτών, το εισιτήριο δύο διαδρομών (μετ' επιστροφής), το εισιτήριο 10+1, το εισιτήριο διαδρομών ειδικής χρήσης για αεροδρόμιο, γραμμή Εxpress, το ημερήσιο εισιτήριο, το τουριστικό 3 ημερών, οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών και λοιπές κάρτες (μαθητικές, φοιτητικές, ΑΜΕΑ).

Στα πλεονεκτήματα της χρήσης του νέου συστήματος, όπως είπε η κ.Τσαβάλα, περιλαμβάνονται η δυνατότητα φόρτισης, όπως επίσης και το γεγονός ότι θα μειωθεί η λαθρεπιβίβαση και η εισιτηριοδιαφυγή, καθώς θα υπάρχουν οι πύλες του μετρό και δεν θα μπορεί να εισέλθει κάποιος που κάνει μετεπιβίβαση. «Από τις 30 Νοεμβρίου και μετά μπαίνουμε σε νέα εποχή και για το κόμιστρο», συμπλήρωσε η διευθύντρια λειτουργίας του ΟΣΕΘ, τονίζοντας πως θα ακολουθήσει ενημερωτική καμπάνια για τους επιβάτες.

Αναφορικά με την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών που θα προκύψουν στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ενόψει της λειτουργίας του μετρό, ο διευθυντής του συγκοινωνιακού έργου ΟΣΕΘ ΑΕ, Σαμουέλ Σαλέμ, είπε πως από «όλες τις γραμμές, οι 39 δεν επηρεάζονται από την έναρξη του μετρό, ωστόσο οι άλλες 38 επηρεάζονται και τροποποιούνται».

«Οραματιζόμαστε τον ΟΑΣΘ σε ρόλο βασικού τροφοδότη της γραμμής του μετρό, με κυρίως αστικά δρομολόγια που θα γίνονται από πράσινα οχήματα. Παραμένουν όμως και οι γραμμές του κορμού, οι οποίες θα έχουν τη συμπληρωματική λειτουργία με το μετρό και θα καλύπτουν και ανάγκες που δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε όλες, όπως είναι η σύνδεση με το αεροδρόμιο, με τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας», συμπλήρωσε.

Ειδική αναφορά έγινε και στην αναγκαιότητα δημιουργίας πολυτροπικών τερματικών σταθμών στη Νέα Ελβετία και τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και σε επόμενη φάση στη Μίκρα, με την ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.

