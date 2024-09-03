Ενώπιον πταισματοδίκη κλήθηκε να δώσει σήμερα Τρίτη εξηγήσεις η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται για το δυστύχημα στο λούνα παρκ, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος.
Αντικείμενο της ποινικής έρευνας - μίας εκ των τριών που παρήγγειλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Πολυγύρου αναφορικά με το δυστύχημα του περασμένου μήνα - είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες των δημοτικών αρχών και υπηρεσιών για τις συνθήκες λειτουργίας και αδειοδότησης του συγκεκριμένου λούνα παρκ.
Η δήμαρχος ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί σήμερα στον πταισματοδίκη αλλά μέσω συνηγόρου ζήτησε ολιγοήμερη προθεσμία- αίτημα που έγινε δεκτό.
Η ίδια, κατά πληροφορίες, φέρεται να διατείνεται ότι δεν φέρει καμία ευθύνη, υπενθυμίζοντας ότι για την υπόθεση έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση.
