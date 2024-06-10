Michael Mosley: Σήμερα στη Ρόδο η νεκροψία στη σορό του

Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε χθες η σορός του Βρετανού παρουσιαστή Michael Mosley (Μάικλ Μόσλεϊ), όπου σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια θανάτου του άτυχου 67χρονου. Ο Μόσλεϊ βρέθηκε νεκρός χθες, Κυριακή, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη, μετά από 5 ημέρες ερευνών για τον εντοπισμό του

Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία από τηλεοπτικά πλάνα της ΕΡΤ «κρυμμένη» πίσω από έναν φράχτη, μόλις 10 μέτρα από την παραλία, σε κατάσταση αποσύνθεσης.

«Ο άνθρωπός διέσχισε όλη τη διαδρομή, έφτασε στον προορισμό του και 10 μέτρα από την παραλία σκόνταψε, έπεσε… δεν ξέρω τι αν πω…» δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Ο 67χρονος χάθηκε την Τετάρτη αφού ξεκίνησε για μια βόλτα από την παραλία του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο ούτε νερό, ενώ οι θερμοκρασία έφτανε μέχρι και 47 βαθμούς.

Δίπλα του βρέθηκε η ομπρέλα που κρατούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ στο χέρι του φορούσε ένα ψηφιακό ρολόι. Επιπλέον, ο Μόσλεϊ ήταν σε ύπτια στάση, με το αριστερό χέρι στο στήθος.

Τι έδειξε η πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ο οποίος εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι ο 67χρονος Βρετανός τουρίστας ήταν νεκρός πίσω από τον φράχτη για μέρες.



Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μάκη Συνοδινό, σε πρώτη φάση, ο ιατροδικαστής αποκλείει την εγκληματική ενέργεια και δεν εντόπισε εμφανή χτυπήματα.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αιτία θανάτου μακροσκοπικά, ούτε αν ο άτυχος άνδρας έπεσε από τα βράχια, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της συζύγου

Η σύζυγός του άτυχου παρουσιαστή, μετά την εύρεση της σορού, είπε ότι ο Μόσλεϊ, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε.

«Είναι καταστροφικό ότι έχασα τον Μάικλ, τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπερό σύζυγό μου», τόνισε η Κλερ Μπέιλι Μόσλι σε δήλωση που έκανε για τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

