Την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πίσω στη φυλακή για να ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του, σχολίασε χθες Τρίτη ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας τόσο τη νομική όσο και την ουσιαστική διάσταση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει το σκεπτικό της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς, κατά την εκτίμησή του, αποσαφηνίζει ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα σχετικά με τον χρόνο έκτισης των ποινών. «Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων», σημείωσε.

Ο κ. Φλωρίδης στάθηκε επίσης στο ζήτημα της μεταμέλειας, επισημαίνοντας ότι ο Άρειος Πάγος έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συμπεριφορά του καταδικασμένου και στο κατά πόσο έχει επιδείξει έστω και στοιχειώδη μεταμέλεια.

«Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την προχωρημένη ηλικία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη, ωστόσο υπενθύμισε τη βαρύτητα των εγκλημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί.

«Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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