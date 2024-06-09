BBC για Michael Mosley: Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας που θα μας λείψει πολύ

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για την είδηση του Δρ Μάικλ Μόσλεϊ και οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» δηλώνει το BBC σε ανακοίνωση που υπογράφει η Σάρλοτ Μουρ, επικεφαλής περιεχομένου, στο περιθώριο της ανεύρεσης της σορού του Βρετανού παρουσιαστή σε πλαγιά λόφου στη Σύμη, έπειτα από πέντε ημέρες εξαφάνισης.

«Ο Μάικλ συνεργάστηκε στενά με το BBC Radio 4 και το BBC Studios Science Unit για πολλά χρόνια σε πρωτοποριακά προγράμματα επιστήμης και υγείας, από τα Medical Mavericks, Eat Fast Live Longer, Inside Michael Mosley και The Young Ones, μέχρι το Trust me I'm a Doctor. Έκανε επίσης τακτικές εμφανίσεις στο Morning Live και στο The One Show, και φυσικά παρουσίασε το δικό του εξαιρετικά δημοφιλές και επιτυχημένο podcast Just One Thing του BBC Radio 4 και του BBC Sounds. Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, παρουσιαστής και δημιουργός προγραμμάτων, ικανός να κάνει τα πιο πολύπλοκα θέματα απλά, αλλά ήταν επίσης παθιασμένος με το να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό, εμπνέοντάς μας όλους να ζήσουμε μια πιο υγιή και γεμάτη ζωή» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Το διασκεδαστικό και προσιτό στυλ του άρεσε στα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο και θα λείψει πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο σε εκείνους που είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του στο BBC».

