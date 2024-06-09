Να αποχαιρετήσει τον παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϋ, που εντοπίστηκε νεκρός στην πλαγιά λόφου στη Σύμη, θέλησε μέσω μιας συγκινητικής ανακοίνωσης η σύζυγός του Κλερ, μετά την εύρεση της σορού του, πέντε μέρες μετά την εξαφάνιση του που σήμανε συναγερμό για τις ελληνικές αρχές.

«Είναι καταστροφικό ότι έχασα τον Μάικλ, τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπερό σύζυγό μου», τόνισε η Κλερ Μπέιλι Μόσλι σε δήλωση που έκανε για τον θάνατό του.

Είπε ότι ο σύζυγός της πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε.

Ο 67χρονος χάθηκε την Τετάρτη αφού ξεκίνησε για μια βόλτα από την παραλία του Αγίου Νικολάου.

Η σορός του βρέθηκε στην πλαγιά ενός λόφου κοντά στο beach bar της Αγίας Μαρίνας το πρωί της Κυριακής.

Πρόσθεσε πως την οικογένεια παρηγορεί το γεγονός ότι σχεδόν τα κατάφερε.

«Έκανε μια απίστευτη ανάβαση, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε εκεί που δεν μπορούσε να τον δει εύκολα η ομάδα ερευνών», περιέγραψε.

«Ο Μάικλ ήταν ένας περιπετειώδης άνθρωπος, είναι μέρος αυτού που τον έκανε τόσο ξεχωριστό», πρόσθεσε ευχαριστώντας επίσης τους «εξαιρετικούς ανθρώπους» στη Σύμη που εργάστηκαν «ακούραστα» για να βοηθήσουν στην ανεύρεσή του.

