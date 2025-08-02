Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Σάββατο, η Αλγερινή που συνελήφθη χθες, Παρασκευή για τον θάνατο του 3χρονου κοριτσιού της στο Παλαιό Φάληρο.

Η γυναίκα δίνοντας χθες μια μαραθώνια κατάθεση από τις 10 το πρωί στο λιμενικό τμήμα Φλοίσβου υποστήριξε πως το παιδί τραυματίστηκε στο μπάνιο στο σπίτι που διέμεναν στα Κάτω Πατήσια. Ωστόσο, όπως είπε, φοβήθηκε να το πάει στο νοσοκομείο διότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.Συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε απασχολήσει από τις 2022 τις αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ και ο πατέρας των παιδιών που παραμένει άφαντος φέρεται να έχει ιστορικό κακοποίησης ενώ έχει κατηγορηθεί και για άλλες αξιόποινες πράξεις.

Την ίδια ώρα, έρευνες διεξάγονται στο δώμα που διέμενε μαζί με τα ανήλικα παιδιά της το οποίο βρίσκεται στον 8ο όροφο πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια και το οποίο της είχε παραχωρηθεί. Εισαγγελέας, αστυνομικοί και άνδρες του λιμενικού κάνουν από χθες το σπίτι φύλλο και φτερό προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες τραυματίστηκε το 3χρονο κοριτσάκι αλλά και τις γενικότερες συνθήκες κάτω υπό τις οποίες ζούσαν τα παιδιά. Παράλληλα, συνέλεξαν δείγμα DNA ώστε να γίνει η ταυτοποίηση με το γενετικό υλικό του άτυχου παιδιού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων τη γυναίκα φέρεται να την επισκεπτόταν ένας ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο ενώ ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πώς βιοποριζόταν η 32χρονη γυναίκα. Ένα ακόμα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η τύχη των ανήλικων παιδιών της τα οποία έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο νοσοκομείο Παίδων με εντολή εισαγγελέα. Δεν αποκλείεται μάλιστα, σε δεύτερο στάδιο τα παιδιά να δώσουν κατάθεση σε παιδοψυχολόγους ώστε να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για τον τραυματισμό της 3χρονης αδερφής τους.

«Ήταν βρεγμένη και με ανάποδα το φόρεμα»

Οι αρχές εξετάζοντας λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους από κάμερες ασφαλείας αλλά και από μαρτυρίες, έφτασαν στα ίχνη της 32χρονης από την Αλγερία. Το πρωί της Παρασκευής και έπειτα από διακριτική παρακολούθηση της πολυκατοικίας όπου διέμενε οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της τη στιγμή που η ίδια μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της έμπαιναν σε ταξί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ένα προθανάτιο τραύμα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του τρίχρονου κοριτσιού ενδεχομένως έφερε το παιδί σε μία ημιλιπόθυμη, ημιθανή ίσως και κωματώδη κατάσταση. Το γεγονός επίσης, ότι το άτυχο κοριτσάκι είχε ένα γεννητικό σύνδρομο, κάποια έλλειψη σε ένζυμο και ήταν λιποβαρές, πιθανότατα να επιβάρυνε την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε η μητέρα του κοριτσιού στις Αρχές, το παιδί έπεσε μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού και χτύπησε. Ανέφερε ακόμα ότι το παιδί έκανε εμετό και κοιμόταν συνέχεια. Βλέποντας την κατάστασή του αυτή αποφάσισε να πάει στην παραλία μαζί με όλα τα παιδιά για να συνέλθει το 3χρονο κορίτσι και τα υπόλοιπα να διασκεδάσουν. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε να πάει στο νοσοκομείο διότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί για εγκατάλειψη ανηλίκου ενώ φοβόταν επίσης μήπως συλληφθεί αφού και εκείνη και τα παιδιά της διέμεναν παράνομα στη χώρα μας.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι αφότου τραυματίστηκε το παιδί η καρδιά του χτυπούσε ακόμα και ήταν ζεστό σε όλη τη διαδρομή από το σπίτι της προς την παραλία. Όταν έφτασαν εκεί ισχυρίζεται ότι περίμενε να φύγει ο κόσμος και βούτηξε με το παιδί στη θάλασσα. Ωστόσο, πήγε στα βαθιά με αποτέλεσμα το 3χρονο κορίτσι να γλιστρήσει από τα χέρια της, να πιει νερό και να πνιγεί. Αφότου άφησε το παιδί στη θάλασσα, η γυναίκα βρεγμένη με ανάποδα το φόρεμα και με τα δύο παιδιά επίσης βρεγμένα άφησαν το καρότσι στο πάρκο, επιβιβάστηκαν σε ταξί και κατευθύνθηκαν προς τα Κάτω Πατήσια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού ταξί.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έκθεση των ιατροδικαστών εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ύδατος και άμμου στα πνευμόνια του μικρού κοριτσιού στοιχεία που μαρτυρούν ότι το παιδί ζούσε κατά τη διαδρομή και πέθανε στη θάλασσα.

Τι έδειξε το βιντεοληπτικό υλικό

Οι Αρχές εξέταζαν λεπτομερώς το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους πριν προχωρήσουν στη σύλληψη της 32χρονης.

Το πρώτο βίντεο δείχνει την 32χρονη Αλγερινή λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου να βγαίνει από το σπίτι όπου διέμενε στα Κάτω Πατήσια έχοντας μαζί της το καρότσι και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Το 3χρονο κοριτσάκι πιθανότατα να βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη, ημιθανή ή κωματώδη κατάσταση εφόσον είχε προηγηθεί το χτύπημα μέσα στο σπίτι όπως ισχυρίζεται η ίδια και εφόσον σε όλη τη διαδρομή ήταν ζεστό.

Το δεύτερο βίντεο δείχνει τη γυναίκα σε περίπτερο στην οδό Καλαμακίου με την 3χρονη να είναι μέσα στο καρότσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και χωρίς να κινείται.

Το τρίτο βίντεο δείχνει την 32χρονη λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα να κινείται πολύ κοντά στην παραλία Έδεμ, στο Φλοίσβο αφότου έχει αφήσει την 3χρονη στη θάλασσα. Έπειτα, κινείται προς το πάρκο. Σε αυτό το βίντεο το καρότσι πιθανότατα να είναι άδειο το καρότσι το οποίο και άφησε στο πάρκο. Έπειτα επιβιβάστηκαν όλοι στο ταξί και έφυγαν. Οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον οδηγό του ταξί αφού πρώτα εντόπισαν τον ισραηλινό τουρίστα που είχε πάρει την προηγούμενη διαδρομή με το συγκεκριμένο ταξί. Εκείνος ήταν και που τους υπέδειξε σε ποια πιάτσα να αναζητήσουν τον οδηγό.

Το προφίλ της 32χρονης

Όπως είπε στις Αρχές η 32χρονη, δεν πήγε στο νοσοκομείο το μικρό κορίτσι διότι φοβήθηκε ότι θα συλληφθεί και θα απελαθεί μαζί με τα παιδιά της. Τόσο η 32χρονη όσο και τα παιδιά της βρισκόντουσαν παράνομα στη χώρα ενώ η ίδια είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραμέληση ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, στις 23 Ιουλίου του 2022 οι γείτονες ειδοποίησαν στην αστυνομία λέγοντας ότι ένα 2χρονο αγόρι κλαίει στην πόρτα της πολυκατοικίας. Όταν έφτασε η αστυνομία εντόπισε τη μητέρα να κοιμάται στο σπίτι μαζί με τα δύο παιδιά της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Επίσης, πριν από δύο εβδομάδες υπήρχε μια ακόμη καταγγελία από πολίτες προς την ΕΛ.ΑΣ ότι κάποιο από τα παιδιά έκλαιγε στο δώμα όπου διέμεναν.

Το 2020 τόσο η 32χρονη όσο και ο σύζυγός της είχαν καταθέσει αίτημα ασύλου ωστόσο αυτό απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Στις 12 Απριλίου του 2025, η ίδια κατέθεσε εκ νέου αίτημα στην Πάτρα. Στις 22 Ιουλίου του 2025 εκδόθηκε πράξη διακοπής και εκδόθηκε εντολή ακόμα και για απέλαση σε περίπτωση εντοπισμού της.

Θύμα κακοποίησης από το σύζυγό της

Παράλληλα, η 32χρονη είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον 43χρονο σύζυγό της επίσης Αλγερινό αλλά με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος. Ο 43χρονος είχε απασχολήσει για διάφορες υποθέσεις τις Αρχές στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το 2023 είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων, το 2022 για ναρκωτικά και το 2021 για ληστεία.

Επιπλέον, στις 13 Αυγούστου του 2022 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακής βία εις βάρος της 32χρονης.

