Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Τήνο

Νέα συνάντηση με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στην Τήνο, όπου ο Σέρβος τενίστας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές και γνωστοποιήθηκε από την ανάρτηση που έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τον Νόβακ στην Τήνο!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Instagram, ανεβάζοντας ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο οι δύο άνδρες χαμογελούν στον φακό.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε χαλαρό κλίμα και δείπνησαν σε εστιατόριο του νησιού.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νόβακ Τζόκοβιτς είχαν συναντηθεί ξανά στα μέσα Ιουνίου όταν ο Σέρβος τενίστας πραγματοποίησε επίσκεψη-εξπρές στην πρωτεύουσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θρύλος των «κορτ» μετά την απόσυρσή του σκοπεύει να γίνει μόνιμος κάτοικος Αθηνών.



Πηγή: skai.gr

