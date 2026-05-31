Επανεκλέγεται ο Ρόμπερτ Αμπέλα στις πρόωρες εκλογές στη Μάλτα

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, κήρυξε τη νίκη του στις πρόωρες εκλογές του Σαββατοκύριακου, εξασφαλίζοντας μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα.

Τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, αλλά το πρωί της Κυριακής ο Αμπέλα δήλωσε ότι κέρδισε, αφού τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι της ηλιόλουστης νησιωτικής χώρας στήριξαν το κόμμα του.

«Γράψαμε ιστορία. Αυτή είναι μια νίκη για όλη τη Μάλτα», δήλωσε σε τηλεοπτική δήλωση, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Malta. «Ας διατηρήσουμε το θετικό εθνικό πνεύμα», πρόσθεσε.

Ο Αμπέλα προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Απρίλιο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πενταετούς θητείας του, εν μέσω φόβων ότι ο πόλεμος στο Ιράν και ο επακόλουθος οικονομικός κλονισμός θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την υποστήριξη προς την κυβέρνησή του, σημειώνει το Politico.

Ο Άλεξ Μποργκ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εθνικιστικού Κόμματος, φάνηκε να παραδέχεται την ήττα την Κυριακή, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα «δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα».

Η νίκη του Αμπέλα ήταν ευρέως αναμενόμενη, με τις δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του Σαββάτου να δείχνουν το Εργατικό Κόμμα του στην πρώτη θέση. Ωστόσο, η πλειοψηφία του Εργατικού Κόμματος φάνηκε να είναι σημαντικά μικρότερη από την τελευταία νίκη του το 2022, με περίπου 18.000 ψήφους να χωρίζουν την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

