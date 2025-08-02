ΠΑΣΟΚ για μη κρατικά ΑΕΙ: Κόπηκε η «Σορβόνη» με το ένα «ν»

«Η πολυθρύλητη “Σορβόνη” με το ενα “ν”, που δεν ήταν βέβαια το Πανεπιστήμιο των διεθνών διακρίσεων, δεν έλαβε άδεια», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, προσθέτοντας πως «κατέπεσε το κεντρικό επιχείρημα του πρώην υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη οτι με τον νόμο του ιδρύονται δήθεν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια διεθνούς φήμης».

«Βαφτίστηκαν πανεπιστήμια, τα κολέγια που λειτουργούσαν επί χρόνια στην Ελλάδα», σημειώνει ακόμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Και κάπως έτσι η πολυθρύλητη “Σορβόνη” με το ενα “ν”, που δεν ήταν βέβαια το Πανεπιστήμιο των διεθνών διακρίσεων, δεν έλαβε άδεια λειτουργίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, που θα συνεργαζόταν με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones έμεινε εκτός και μαζί κατέπεσε το κεντρικό επιχείρημα του πρώην υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη οτι με τον νόμο του ιδρύονται δήθεν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια διεθνούς φήμης.

Η πραγματικότητα είναι πιο… πεζή καθώς με τον νόμο του βαφτίστηκαν πανεπιστήμια, τα κολλέγια που λειτουργούσαν επι χρόνια στην Ελλάδα.

Δεδομένου οτι προ ολίγων μηνών ο τότε αρμόδιος υπουργός χαρακτήριζε το ΠΑΣΟΚ ως “οι αιώνιοι καθηγητές στις κυβιστήσεις”, θα είχε ενδιαφέρον η κυβέρνηση να μας εξηγήσει αν τελικά… έρχεται η “Σορβόννη”.

Υ. Γ. Περισσότερα από εμάς προσεχώς».

Πηγή: skai.gr

