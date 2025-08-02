Π. Μαρινάκης: Ανεκδιήγητη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Απάντηση στην ανακοίνωση του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «βαφτίστηκαν πανεπιστήμια, τα κολέγια που λειτουργούσαν επί χρόνια στην Ελλάδα», έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ανεκδιήγητες ανακοινώσεις.

«Το άγχος του ΠΑΣΟΚ να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη στάση του, με την οποία τάχθηκε κατά της ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων, το οδηγεί σε μια σειρά από ανεκδιήγητες και κυρίως βιαστικές ανακοινώσεις, με τελευταία τη σημερινή του αρμόδιου τομεάρχη, ο οποίος βασίστηκε σε δημοσίευμα χωρίς να περιμένει τις επίσημες αποφάσεις», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης και συνεχίζει:

«Αρχικά προεξόφλησαν την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά από το ΣτΕ. Στη συνέχεια είπαν ότι δεν θα έρθει κανένα πανεπιστήμιο στη χώρα. Διαψεύστηκαν από 13 ξένα πανεπιστήμια τα οποία έκαναν αίτηση, 4 εκ των οποίων στις υψηλότερες θέσεις και τα υπόλοιπα στον μέσο όρο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Έπειτα κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά κριτήρια και πως δεν θα γίνει κανένας έλεγχος. Διαψεύδονται από την ΕΘΑΑΕ η οποία αξιολογεί κάθε αίτηση με τα πιο αυστηρά κριτήρια στην Ευρώπη και της οποίας οι αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν. Οι αποφάσεις αυτές θα ορίζουν ποια πανεπιστήμια θα είναι έτοιμα να αδειοδοτηθούν το Σεπτέμβριο του 2025 και ποια θα έχουν ακόμα εκκρεμότητες να λύσουν ώστε πιθανώς να αδειοδοτηθούν στη συνέχεια».

Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει: «Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει να επιτίθεται ονομαστικά σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια και επέλεξε να στοιβάξει το κόμμα του με τις πιο οπισθοδρομικές πολιτικές δυνάμεις, που θέλουν η Ελλάδα να παραμένει θλιβερή εξαίρεση μαζί με την Κούβα. Θα ήταν προτιμότερο να παραδεχθεί αυτό το ιστορικό λάθος, παρά να επιμένει κάνοντας το μαύρο άσπρο. Αυτού του είδους η αντιπολίτευση, άλλωστε δεν «χτυπάει» την Κυβέρνηση, αλλά στρέφεται ενάντια στα νέα παιδιά και στις οικογένειές τους».



Πηγή: skai.gr

