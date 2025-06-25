Σε λειτουργία βρίσκεται και πάλι το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος που προκλήθηκε από πολύ νωρίς το πρωί με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της THEMA, το μετρό τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού ζητήματος και γίνονταν προσπάθειες για την επίλυση και αποκατάσταση των δρομολογίων.

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω τεχνικού ζητήματος για το οποίο γίνονται ενέργειες επίλυσης, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και τα δρομολόγια προσωρινά δεν πραγματοποιούνται. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την αποκατάσταση της λειτουργίας», ήταν η ενημέρωση από τη THEMA νωρίς σήμερα το πρωί.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σήμερα Τετάρτη 25/06/2025, στις 05:05 π.μ. κατά τη διαδικασία της δοκιμαστικής λειτουργίας που προηγείται καθημερινά της έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε μη προβλεπόμενη ένδειξη στο σύστημα αυτόματης επιτήρησης συρμών.

Προκειμένου να διερευνηθεί το γεγονός αυτό και να αποκλειστεί η πιθανότητα οποιουδήποτε σφάλματος, ανεστάλη η εμπορική λειτουργία της γραμμής έως ότου αποκατασταθεί η προβλεπόμενη λειτουργία του συστήματος.

Στις 13.40 σήμερα, η εμπορική λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης αποκαταστάθηκε και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά.

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ευχαριστεί για την κατανόηση και ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία.

Πηγή: skai.gr

