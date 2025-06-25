Προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του το μεσημέρι της Τετάρτης ο 26χρονος Αζέρος που συνελήφθη στη Σούδα κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, παρά τα αποκαλυπτικά ενοχοποιητικά στοιχεία, ο ίδιος δεν είναι καθόλου συνεργάσιμος με τις αρχές, ενώ δεν δέχεται και τη λήψη των αποτυπωμάτων του. Οι έρευνες επικεντρώνονται και στο αν είναι μέλος ενός ευρύτερου δικτύου, αλλά και στο αν σχετίζεται με τον ομοεθνή του, που συνελήφθη στην Κύπρο για κατασκοπεία.

Ο 26χρονος αρνείται τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που του αποδίδονται και επιμένει ότι δεν είναι κατάσκοπος, αλλά τουρίστας. Εξηγήσεις καλείται να δώσει σήμερα στην αρμόδια ανακριτική Αρχή των Χανίων. Στα δικαστήρια, όπου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης, έχει κληθεί και βρίσκεται ήδη μεταφράστρια, του ορίστηκε δικηγόρος και γύρω στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η διαδικασία της απολογίας του.

Σύμφωνα με την ΕΥΠ, ήταν άριστα εκπαιδευμένος σε θέματα κατασκοπείας και τηρούσε όλους τους συνωμοτικούς κανόνες. Πληροφορίες του ΕΡΤNews αναφέρουν ότι ο νεαρός κατάσκοπος έφτασε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου, το επόμενο πρωί ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς στα Χανιά και νοίκιασε για ένα μήνα το δωμάτιο του ξενοδοχείου, πληρώνοντας σε μετρητά 1.500 ευρώ. Ζήτησε θέα στο λιμάνι της Σούδας.

Σημειώνεται πως σε 4 ημέρες ο Αζέρος τράβηξε τουλάχιστον 5.000 φωτογραφίες από την αεροναυτική βάση της Σούδας και τα πλοία που βρίσκονται στο ναύσταθμο.

Στα εργαστήρια αναζητούν και υλικό που ενδεχομένως έχει διαγραφεί από μια κάρτα μνήμης, ένα κινητό τηλέφωνο και τη φωτογραφική μηχανή που βρέθηκαν στο δωμάτιό του.

Τα ψηφιακά αποτυπώματα ενδέχεται να οδηγήσουν ΕΥΠ και αστυνομία στον εντοπισμό του εντολέα και παραλήπτη των 5.000 φωτογραφιών που τράβηξε ο 26χρονος Αζέρος. Ο εντολέας θα οδηγήσει και τη χώρα με την οποία συνεργαζόταν.

Οι ελληνικές Αρχές ερευνούν αν είχε επαφές με τον 40χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη για κατασκοπεία στην Κύπρο.

