Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κτήμα δεξιώσεων, όπου ένα ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του με κάθε επισημότητα, χωρίς να γνωρίζει πως τελικά… δεν είχε παντρευτεί ποτέ.

Το ζευγάρι τέλεσε θρησκευτικό γάμο σε εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο κτήμα, παρουσία κουμπάρων και συγγενών, με ιερέα που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια είχε καθαιρεθεί από τα ιερατικά του καθήκοντα, κάτι που κανείς δεν γνώριζε τη στιγμή της τελετής.

Παρότι εκδόθηκαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οι βεβαιώσεις για την τέλεση του γάμου, έλειπε η επίσημη σφραγίδα της Μητρόπολης, γεγονός που καθιστά τον γάμο άκυρο από πλευράς Εκκλησίας.

Το λάθος αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία, όταν άλλο ζευγάρι, που είχε παντρευτεί στο ίδιο εκκλησάκι, διαπίστωσε ότι ο γάμος του δεν είχε καταγραφεί στη Μητρόπολη. Επικοινωνώντας με την Εκκλησία, έμαθαν πως ο ιερέας ήταν καθαιρεμένος. Αμέσως ειδοποίησαν γνωστούς τους που είχαν παντρευτεί στο ίδιο μέρος, ανάμεσά τους και το ζευγάρι του ρεπορτάζ.

Η νύφη μίλησε αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ, περιγράφοντας το σοκ: «Στην αρχή παγώσαμε. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Όταν επικοινωνήσαμε με τη Μητρόπολη μας είπαν ότι δεν είμαστε καταχωρημένοι πουθενά. Το κτήμα υποστήριζε ότι δεν γνώριζε τίποτα».

Δέκα ημέρες αργότερα, το ζευγάρι τέλεσε ξανά θρησκευτικό γάμο σε κανονική εκκλησία, με κανονικό ιερέα και κουμπάρους, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι και τυπικά και θρησκευτικά.

Τι να προσέχουν τα ζευγάρια που επιλέγουν ιδιωτικά εκκλησάκια

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τα μελλόνυμφα ζευγάρια που επιλέγουν να τελέσουν τον γάμο τους σε ιδιωτικά παρεκκλήσια ή εκκλησάκια εντός κτημάτων.

Οι ειδικοί συνιστούν:

Να ζητούν τα στοιχεία της Μητρόπολης στην οποία υπάγεται η εκκλησία.

Να επικοινωνούν οι ίδιοι με τη Μητρόπολη, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι ο ιερέας είναι κανονικά χειροτονημένος και έχει άδεια τέλεσης μυστηρίων.

Να φροντίζουν για την έγκαιρη καταγραφή του γάμου στα αρχεία της Εκκλησίας και του Ληξιαρχείου.

