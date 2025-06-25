Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας 23 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έναν 47χρονο αλλοδαπό δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας για κλοπές.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 47χρονος κατηγορείται ότι το 2023 και το 2024, με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, διέπραξε επτά διαρρήξεις οικιών στο Βερολίνο, από όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

